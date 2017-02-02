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Antalya'da diş hekimi 5'inci kattan atladı

Antalya'da 5'inci kattaki evinin balkonun aşağıya atlayan diş hekimi Özgür Özen, ağır yaralandı

02 Şubat 2017 Perşembe, 07:21:21 Güncelleme: 07:22:40 İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki özel bir poliklinikte diş hekimliği yapan genç kadın, 11 katlı bir apartmanın 5'inci katındaki evinin balkonundan aşağıya atladı. Ağır yaralanan genç kadının ilk sözleri, "Araba çarptı, ayaklarım ağrıyor" oldu.

Olay, Şirinyalı Mahallesi Sinanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir poliklinikte diş hekimi olan 32 yaşındaki Özgür Ö. isimli genç kadın, saat 21.40 sıralarında evinin 5'inci katından aşağıya atladı. Sesi duyan çevredekiler, olay yerine gittiklerinde genç kadının yerde uzanmış vaziyette olduğunu gördüler. Apartman sakinleri hemen durumu 112 ve polise bildirdi. Yaşadığı anlaşılan genç kadın, hemen ambulansla Medical Park Antalya Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis cinayete teşebbüs ile intihar ihtimali üzerinde duruyor

Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, 1 yıl önce eşinden boşanan diş hekiminin evinde inceleme yaptı. Olayın olduğu esnada evde olduğu öğrenilen erkek arkadaşının gözaltına alındığı öğrenildi. Genç diş hekiminin 5'inci kattaki evinin balkonu ve düştüğü zeminde incele yapan Olay Yeri İnceleme ekipleri, olayın intihar ya da cinayete teşebbüs olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
"Arabayla kaza yaptım, ayaklarım acıyor"

Sesi duyar duymaz olay yerine ilk gelenlerden olduğunu söyleyen market sahibi Ümit Bulak, olay anında yaşananları anlattı. Yerde yatan genç kadının hareket ettiğini, hatta konuştuğunu ancak bilincinin yerinde olmadığını söyleyen Bulak, "Dükkanımızda oturuyorduk, bir ses duyduk. Bir arkadaş binanın otomatiğini açar mısınız dedi. Kapıyı açtığımızda ambulansın geldiğini gördük. Ambulansın gittiği yere yönelince bahçede bir bayanın yattığını gördüm. Durumu ağır yaralıydı. İlk önce kim olduğunu anlayamadım, sonradan baktım ki komşumuz 5'inci kattan aşağı atlamış. Konuşabiliyordu ama bilinci yerinde değildi.

Buraya nasıl geldin diye sorunca, bize 'arabayla kaza yaptım, ayaklarım ağrıyor" dedi. Sonradan anladık ki kendini aşağıya atmış" diye konuştu.

2 çocuk annesi genç hekimin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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