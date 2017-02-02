02 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Flaş
GÜNDEM

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü 250 polisin katılımıyla operasyon gerçekleştirdi. Kartepe Hipodromu'nda aramalar devam ediyor

02 Şubat 2017 Perşembe, 08:35:18 Güncelleme: 08:36:03 AA

Kocaeli'de 250 polisin katıldığı uyuşturucu madde operasyonunda, Kartepe Hipodromu'nda arama yapılıyor.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele, Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerince Kartepe Hipodromu'na baskın düzenlendi.

250 polisin katıldığı operasyonda, dedektör köpeklerle atların bulunduğu bölümlerde ve seyislerin kaldığı odalarda arama yapılıyor.

Operasyon, dronlarla havadan da takip ediliyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yayın yasaklarına yeni düzenlemeler geliyor
GÜNDEM

Yayın yasaklarına yeni düzenleme!
Antalya'da diş hekimi 5'inci kattan atladı
GÜNDEM

5'inci kattan atladı, "araba çarptı" dedi
Photoshop’lu belgeyle ‘uzman yardımcısı’ oldu
GÜNDEM

Becerikli Ayşe!
Hakim FETÖ'cüleri yargılarken açığa alındı
GÜNDEM

Hakim duruşmada yakalandı!
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon
GÜNDEM

Sultangazi'de helikopter destekli terör operasyonu
Kütahya'da kaçırılan genç kız operasyonla kurtarıldı
GÜNDEM

Kaçırılan genç kız operasyonla kurtarıldı