Bursa'da muhtarın girişimleri, polisin operasyonunu bozdu

Bursa'da dedesinden kalma av tüfeğiyle evinin önünde fotoğrafı çekerek 'Uyuşturucu satıcılarına karşı silahlı nöbet tutuyor' şeklinde lanse edilen 27 yaşındaki Seyit Ahmet Çiftçi, gözaltına alınırken ruhsatsız av tüfeğine el konuldu. Bu gelişmelerle polisin bölgede yapmayı planladığı operasyonun bozulduğu ifade edilirken, gerçeği yansıtmadığı belirtilen av tüfeği ile nöbet haberini organize ettiği iddia edilen Muhtar Abdullah Akar hakkında ise, 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Kamuoyunu yanlış yönlendirme' suçundan soruşturma başlatıldı.



Merkez Osmangazi İlçesi'nde Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında termal turizm merkezi olması planlanan Alemdar Mahallesi'ndeki metruk binaların bulunduğu Tabakhaneler Bölgesi, son dönemde uyuşturucu satıcıları ve içicilerinin kullanıldığı yer haline geldi. Bazı terk edilmiş binaların mahkeme süreci devam ettiği için yıkımı gerçekleşemedi. Mahalle sakinlerinin şikayetleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede devriye sayısını arttırarak satıcı ve içicilere yönelik operasyonlarını arttırdı. Son 1 ay içerisinde bölgede uyuşturucu satan 12 kişi, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Çok sayıda içici hakkında işlem yapılarak tedavileri için ilgili sağlık merkezlerine yönlendirilerek takip altına alındı.

"MUHTAR İŞİ ABARTTI"



Alemdar Mahalle Muhtarı Abdullah Akar, mahalleye gazetecileri davet ederek uyuşturucu krizine girmiş bir kişinin başında röportaj yaptırarak konuya dikkat çekmek istedi. Ardından mahalle sakini 27 yaşındaki Seyit Ahmet Çiftçi'nin evinde bulundurduğu dedesinden kalma ruhsatsız av tüfeğiyle fotoğrafı çekilerek 'Uyuşturucu satıcılarına karşı silahlı nöbet tutuyor' diye lanse edildi. Haberin yayınlanmasının ardından Seyit Ahmet Çiftçi polis tarafından gözaltına alındı. 'Ruhsatsız av tüfeği bulundurma' ve Kabahatler Kanunu'na göre hakkında idari yaptırım cezası uygulanan Seyit Ahmet Çiftçi ifadesi alındıktan sonra av tüfeğine el konularak serbest bırakıldı.



Seyit Ahmet Çiftçi, daha sonra gazetecilere, mahallede silahla nöbet tutmadıklarını anlatırken, "Muhtar işi abarttı. Benim fotoğrafımı çektiler. Muhtara 'Benim için sorun olur mu?' dedim. 'Olmaz' dedi ve fotoğraflarımı çektiler. Şimdi dede yadigarı olan tüfeğime el konuldu" diye konuştu.



Haber yapılmasını organize ettiği iddia edilen Muhtar Abdullah Akar hakkında ise 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Kamuoyunu yanlış yönlendirme' suçlarından soruşturma başlatıldı. Bölgede teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik Narko-Tim ekipleri tarafından önümüzdeki günlerde yapılması planlanan operasyonun bu gelişmelerle ise deşifre olduğu ifade edildi.