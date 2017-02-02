329 DEAŞ hedefi vuruldu, 51 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı harekatının 163'üncü gününde 329 DEAŞ hedefi karadan ve havadan vurulurken, 51 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada "Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile planlı harekâtın icrası devam etmektedir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 244 DEAŞ TÖ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab, Tadif, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 85 DEAŞ TÖ hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 83 bina, 10 bombalı araç, iki mühimmat deposu, iki toplanma noktası, bir depo ve iki top imha edilmiştir" denildi.

Operasyonlarda 51 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği vurgulanırken, "DEAŞ TÖ’nden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 41 EYP imha edilmiş, harekâtın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3.591 EYP ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hâle getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.