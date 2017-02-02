02 ŞUBAT 2017
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Kütahya'da kaçırılan 14 yaşındaki kız 3 ay sonra kurtarıldı

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:00:02 AA

Polisin geldiğini anlayan şüphelilerin direnmesi üzerine, ekiplerce daire kapısı kırılarak içeri girildi

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    Kütahya'da, kaçırıldığı iddia edilen 14 yaşındaki kızı, polisler operasyonla kurtardı.

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    Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Elif Y'nin 3 ay önce zorla kaçırıldığı ihbarı üzerine, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

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    Kaçırılan kızın Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde olduğunu belirleyen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

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