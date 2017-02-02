GÜNDEM
Kütahya'da kaçırılan 14 yaşındaki kız 3 ay sonra kurtarıldı
02 Şubat 2017 Perşembe, 10:00:02 | Güncelleme: 10:15:35
AA
Polisin geldiğini anlayan şüphelilerin direnmesi üzerine, ekiplerce daire kapısı kırılarak içeri girildi
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Kütahya'da, kaçırıldığı iddia edilen 14 yaşındaki kızı, polisler operasyonla kurtardı.
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Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Elif Y'nin 3 ay önce zorla kaçırıldığı ihbarı üzerine, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
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Kaçırılan kızın Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde olduğunu belirleyen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
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Polisin geldiğini anlayan şüphelilerin direnmesi üzerine, ekiplerce daire kapısı kırılarak içeri girildi.
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Polislere saldıran şüpheliler, biber gazıyla etkisiz hale getirildi.
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Operasyon sonucunda kaçırıldığı öne sürülen Elif Y. kurtarılırken, aynı aileden olan şüpheliler Menderes A.(39), Çiğdem A. (37), E. A, S. A. ve M. A. gözaltına alındı.
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Zanlılar sağlık kontrolünün ardından, sorgulanmak üzere Kütahya Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
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Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden Menderes A'nın, çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.
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Asayiş Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği operasyona, Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de destek verdi.
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