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İHA motoru
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İlk yerli İHA motorunun çalışması böyle görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk mühendisler tarafından TEI'de üretilen yerli İHA motorunun görüntülerini paylaştı

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:29:19 Güncelleme: 10:36:33

Savunma Sanayi Müşteşarı İsmail Demir, ilk Milli İHA motorunun üretildiğini duyurdu. ANKA projesi kapsamında üretilecek İHA motorlarının ilkinin üretildiğini Twitter hesabından duyuran Demir, emeği geçenlere teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, sosyal medya hesabından "Milli şirketimiz TEI'de çalışan Türk mühendisleri 'yerli İHA motoru' geliştirdi." notuyla videoyu paylaştı.

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) tarafından geliştirilen yerli insansız hava aracı motorunun çalışması böyle görüntülendi.

 

 

 

 

 

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