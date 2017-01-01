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Gece bir iş yerinde çalıştığı için sınava geç kaldığını aktaran Kara, "Abi kurbanın olayım, evden gelsem yetişirdim, işten geliyorum geç kaldım. Bir senem gitti kolay bir şey değil. Ben ne yapacağım şimdi. Abi Allah rızası için alın sınava işten mi atacaklar." dedi. Kara, bir süre sonra okuldan ayrıldı.