YDS adayları da "09.45"ten sonra sınava alınmayacak
12 Mart 2017 Pazar, 11:55:11 | Güncelleme: 01 Nisan 2017 Cumartesi, 16:20:36
ÖSYM tarafından bu sene ilk defa hayata geçirilen sistem YDS sınavında da uygulanacak
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Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personeli ile yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenlerin gireceği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yarın gerçekleştirilecek.
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Sınavın başlama saati olan 10.00'dan 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak.
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Adaylar, saat 09.45'ten sonra gelmeleri halinde sınava alınmayacak
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ÖSYM tarafından bu sene ilk defa uygulananan sisteme göre YGS’ye 9:45’ten sonra öğrenci kabul edilmemiş, sınav binalarının kapıları saat 09.45'te kapatılarak, bu saatten sonra gelenler alınmamamıştı.
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Sınava geç kalan öğrenciler okul girişlerinde gözyaşlarına boğulmuştu.
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ÖSYM'DEN AÇIKLAMA
YGS sınavını kaçıran öğrencilerle ilgili ÖSYM'nin Twitter hesabından bir açıklama yapılmıştı.
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Açıklamada kural değişikliğinin adaylara daha önceden giriş belgeleri yoluyla bildirildiği vurgulandı.
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O GENCE İYİ HABER
Adana'da YGS sınavına geç kalınca binaya alınmayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet Kara'nın yüzünü sanatçı Haluk Levent güldürdü.
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Kara'yla konuştuğu anları videoya çeken ve sosyal medya hesabından paylaşan Levent, Kara'nın bu yılki dersane masraflarının bir işadamı arkadaşı tarafından karşılanmasına aracı olacağını söyledi.
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Levent talihsiz gençle yaptığı telefon konuşmasında "Adana'dan bir işadamı arkadaşım senin bu yılki dersane masraflarını karşılıyor. Seni o arkadaşımla görüştüreceğim. Sana yardımcı olacak. Hadi gülümse, herkes senin gülümsediğini görsün" dedi.
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Bu yıl 2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu YGS, 7 bin 646 binada 350 bin sınav görevlisi ile gerçekleştirilmişti.
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Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday, bir daha sınav salonuna alınmadı ve sınavın ilk 120 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletildi.
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Öte yandan, saat 07.00'den 09.45'e kadar il ve ilçelerdeki nüfus müdürlükleri açık tutularak, kimliğini kaybeden adayların nüfus cüzdanlarını edinebilmelerine imkan sağlandı.
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SINAVA GEÇ KALANLAR GÖZYAŞLARI DÖKTÜ
Bayburt'ta, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) 1 dakika geç kaldığı için giremeyen bazı adaylar gözyaşlarını tutamadı.
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin belirlediği kurallar gereğince, sınavların yapıldığı salonların kapıları saat 09.45'te kapatıldı ve bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmadı.
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Adana'da da üniversitelere öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenen sınavın birinci aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) geç kalınca binaya alınmayan bir öğrenci gözyaşlarını tutamadı.
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Cebesoy Ortaoklu'unda sınava girmek için gelen Mehmet Kara, kapı kapatıldıktan çok kısa bir süre sonra gelince sınava giremedi.
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Kaya, görüştüğü görevlilerin sınava alınmayacağını belirtmesi üzerine uzun süre gözyaşı döktü.
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Gece bir iş yerinde çalıştığı için sınava geç kaldığını aktaran Kara, "Abi kurbanın olayım, evden gelsem yetişirdim, işten geliyorum geç kaldım. Bir senem gitti kolay bir şey değil. Ben ne yapacağım şimdi. Abi Allah rızası için alın sınava işten mi atacaklar." dedi. Kara, bir süre sonra okuldan ayrıldı.
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Sınava geç kalan adayların üzüntüleri objektiflere böyle yansıdı...