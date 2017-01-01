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YDS adayları da "09.45"ten sonra sınava alınmayacak

12 Mart 2017 Pazar, 11:55:11

ÖSYM tarafından bu sene ilk defa hayata geçirilen sistem YDS sınavında da uygulanacak

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    Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personeli ile yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenlerin gireceği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yarın gerçekleştirilecek.

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YORUMLAR 76
  • Misafir 15 Mart 2017 Çarşamba 10:20
    yazık insandır bu olur beşer şaşar. Bir alternatifinin olası lazım.
  • Misafir 14 Mart 2017 Salı 22:55
    Erkenden kalkıp gidenler enayi değil hayatının sınavı ise hayatının uykusundan 1 saat önce uyanacaksın
  • Misafir 14 Mart 2017 Salı 22:52
    Sorumlu bir öğrenci erken kalkar kahvaltısını yapar 1 saat öncesinde okulun önünde bekler yarım saat kala içeri girip sınava konsantre olur
  • Misafir 14 Mart 2017 Salı 22:51
    Sınav saati yeri belli ulaşımın kaç dk süreceğide belli buna rağmen geç kalıyolarsa sorumsuzluktur.
  • Misafir 14 Mart 2017 Salı 18:50
    Bir kural varsa uyacaksın arkadaş bunun 1 dk sı filan olmaz.Ben evime 2 km yakınımdayken oğlumu saat 9:00 da oraya dikiyorsam sende geleceksin.Bu kurallar aynı vergi affı gibi bir defa bozulduktan sonra dikiş tutmaz.
  • Misafir 14 Mart 2017 Salı 18:22
    Sınava giriş belgesinin üzerinde yıllardır 1 saat öncesinden sınav yerinde bulunun diye yazar. Zaten sınavda iddialı insan en aşağı 30 dk önceden gider. Kuralları okur. Trafik kazası geçirip geç kalana birşey diyemem.
  • Misafir 14 Mart 2017 Salı 17:51
    NE KADAR KOLAY YORUM YAPILIYO HERKESİN AYRI SENARYOSU VARDIR TABI ARALARINDA GAMSIZ OLANLAR VARDA YA RAHATSILANDIYSA BI TERSLIK OLDUYSA YASAMAYAN BILMEZ
  • Misafir 14 Mart 2017 Salı 15:14
    Sınava geç kalmayacaksın arkadaş . Ortada bir kural varsa uyacaksın . Bunun üzerinden Ösym ve devlete yüklenenler de aklınızı başınıza alın .
  • Misafir 14 Mart 2017 Salı 15:02
    ösym çok ah aldın.ALLAH'A HAVALE EDİYORUM.kpss ve diğer sınav ücretleri aşırı yüksek.helal etmiyorum.
  • Misafir 13 Mart 2017 Pazartesi 18:18
    başvuru belgesinin tam ortasına kocaman harflerle yazmışlar.9:45 den sonra gelenler sınava alınmayacak diye.. madem bu sınav sızın için bu kadar önemli, o halde 1-2 saat önce orada olacak gibi ayarlayacaksın kendini. sonra ağlayıp sızlamayacaksın.
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