15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 01 Nisan 2017 Cumartesi günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

ERZİNCAN MERKEZLİ OPERASYONLARDA 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Erzincan merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen bazı akademisyen ve öğretmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Erzincan merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 17'si gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesine götürülen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

KÜTAHYA'DA 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün derneğine üye olduğu belirlenen kişilerin de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı, 2 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden Ö.K, S.İ.Y, R.Y, İ.Ö, A.Ş, C.C ve A.S tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

TEKİRDAĞ'DA GÖZALTI SAYISI 67'YE YÜKSELDİ

Tekirdağ merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 67ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9u "asker abisi" olduğu değerlendirilen çeşitli rütbelerdeki 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün 15 ilde düzenlenen operasyonda aralarında rütbelilerin de bulunduğu 50 asker gözaltına alınmıştı.

Operasyonda kapsamında 17 kişi daha yakalanırken, gözaltı sayısı 67ye yükseldi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. (AA)

İSTANBUL'DA 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ümraniye'de, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY ile iltisaklı kişilerin Ümraniyedeki Hacegan ormanlarında piknik yapacakları ihbarı üzerine, belirtilen adrese Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Alanda piknik yapan 7 kişilik bir grup tespit edildi.

Yapılan incelemede, daha önce FEM dershanelerinde çalışırken tanıştıkları ve arkadaş olduklarını belirten şüphelilerin, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu belirlendi.

Şüpheliler, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Zanlıların cep telefonlarına da incelenmek üzere el konuldu.

Bu arada, FETÖ/PDY üyelerinin dikkati çekmemek için riskli görülen örgüt üyelerinin ev ve iş yeri gibi kapalı mekanlar yerine, halka açık alanlarda piknik ve yemek gibi faaliyetler altında toplanarak iletişim sağladığının değerlendirildiği belirtildi. (AA)

GAZİANTEP'TE FETÖ'YE PARA AKTARAN 21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gaziantep'te, Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda yurtdışında bulunan 11 ayrı kuruluşa para transferi yapan 32 şüpheliden 21'i gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'nin mali ayağına yönelik yürütülen çalışmalarda 32 kişinin 'Gülenist' olarak tabir edilen yurtdışındaki kuruluşlara para transferi yaptığının saptandığı kaydedildi. Bunun üzerine savcılık kararıyla tespit edilen 32 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendiği ve 21 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:



"FETÖ/PDY terör örgütünün ilimizdeki mali ayağına yönelik olarak, yurtdışında bulunan 11 değişik 'Gülenist' kuruluşlara para transfer ettikleri tespit edilen 32 şüpheli şahsa görevlilerimizce eş zamanlı operasyon yapılarak 21 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 102 bin Dolar, 3 bin 100 Euro, 2 tabanca ve 2 şarjör, 459 adet tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 35 av tüfeği fişeği, 34 cep telefonu, 16 laptop ve tablet bilgisayar, 6 flash bellek ve 7 yasak yayınlı kitap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne finans sağlamaktan adli işlemlere başlandı." (DHA)

KAYSERİ'DE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA FETÖ OPERASYONU: 10 TUTUKLAMA

Kayseri'de Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 10'u tutuklandı.

KOM Şube Müdürlüğü tarafından Kayseri'de bulunan kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında Bylock programı kullanıcısı oldukları anlaşılan şüphelilere yönelik olarak 3 gün önce operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 15 şahıstan 10'u tutuklandı. Vergi Dairesi Başkanlığı, İl Defterdarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Abdullah Gül Üniversitesi ve DSİ 12. Bölge Müdürlüğü çalışanlarından S.A. E.M.B., S.S., B.E. F.K., S.F.S. M.G.U., F.K., M.C., O.K. tutuklandı. Diğer 5 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (İHA)

ESKİŞEHİR'DE 1'İ KADIN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan biri kadın 2 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen E.A. tatil için gittiği Antalya, F.T. ise Ankaranın Kahramankazan ilçesinde polisin yol güvenliği uygulamasında yakalandı.

Gözaltına alınan ve Eskişehire getirilen zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor. (AA)

MANİSA'DA 16 ESKİ POLİS TUTUKLANDI

Manisa'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 34 eski polisten 16'sı tutuklandı, 18'i adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.



Manisa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yurdun çeşitli şehirlerinde geçen 20 Mart'ta gözaltına alınan 34 eski polis emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 18'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)

ATİLLA TAŞ DAHİL 7 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verilen, aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün medya yapılanması davasında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan tutuklu yargılanan ve bugün tahliyesine karar verilen Atilla Taş, Ali Akkuş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyid Kılıç ve Yetkin Yıldız hakkında "darbe" soruşturması başlatıldı



Soruşturma kapsamında, 7 şüpheli hakkında ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçlarından gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin gözaltına alınma gerekçesi olarak, şüpheliler aleyhindeki deliller, atılı suçun özelliği, kaçma şüphesi gösterildi.



Bu arada, bu soruşturma kapsamında, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç ve Oğuz Usluer hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Böylece, FETÖ'nün medya yapılanması davasında, haklarında tahliye kararı verilen 21 sanıktan 13'ü hakkında yeni soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmiş oldu.



Ayrıca, medya yapılanması davası kapsamında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince tahliyelerine karar verilen Hanım Büşra Erdal, Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habib Güler, Halil İbrahim Balta ve Muhammet Said Kuloğlu'nun serbest bırakılmasına duruşma savcısı itirazda bulunmuş, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı kabul etmişti.



Böylece, yeni soruşturma ve dava kapsamında yapılan itiraz sonucunda tahliyelerine karar verilen 21 kişi, bu aşamada serbest bırakılmamış oldu. (AA)

FETÖ'NÜN ACIPAYAM YAPILANMASI DAVASI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 23'ü tutuklu 36 sanığın yargılandığı davanın ara kararında tutuklu 13 sanık tahliye edildi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesinin Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki duruşma salonunda 27 Mart Pazartesi günü görülmeye başlanan davanın bugünkü duruşmasında ara karar verildi.

Duruşmada, sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından avukatlar müvekkilleriyle ilgili taleplerini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, aralarında memuriyetten ihraç edilen kamu görevlileri ile esnaf ve işçilerin de olduğu 36 kişinin terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davanın ara kararında, 23 tutuklu sanıktan 13'ünün tahliyesine karar verdi.

FETÖ/PDY'nin Acıpayam yapılanmasına ilişkin terör örgütüyle iltisaklı ve irtibatlı olduğu anlaşılan Acıpayam Yıldız Basım Yayın Dağıtım Turizm Özel Eğitim Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve bu şirkete bağlı beş farklı pansiyon ile Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Acıpayam Genç Esnaf Tüccar İş Adamı ve Sanayiciler Derneği hakkında başlatılan soruşturmada, FETÖ/PDY'nin Acıpayam ilçesindeki yapılanması kapsamında 23'ü tutuklu toplam 36 sanık hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştı.

Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. (AA)

ÇANKIRI'DA ÖRGÜTÜN "MAHREM İMAMI" OLDUĞU İDDİA EDİLEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "mahrem imamlar" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince örgütün askeri yapılanmasına ilişkin bazıları hala kamu kurumlarında çalışan "mahrem imamlar" olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

GÖKÇE FIRAT ÇULHANOĞLU DAHİL 6 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verilen, aralarında Gökçe Fırat Çulhaoğlunun da olduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün medya yapılanması davasında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu yargılanan ve bugün tahliyesine karar verilen Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç ve Oğuz Usluer hakkında darbe soruşturması başlattı.

Başsavcılıkça, 6 şüpheli hakkında Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

Şüphelilerin gözaltına alınma gerekçesi olarak, şüpheliler aleyhindeki deliller, atılı suçun özelliği, kaçma şüphesi gösterildi. (AA)