Adana Kozan'daki katliamda gizli aşk şüphesi

01 Nisan 2017 Cumartesi, 02:58:00 | Güncelleme: 10:48:01
Öldürülen kardeşlerden Mehmet Doğan’ın kendini ‘şeyh’ ilan ettiği, zanlılardan 2’sinin müridi olduğu öne sürüldü. Jandarma, Doğan’ın ‘mürit’lerinden Tosun’un eşiyle ilişki yaşadığı, katliamın nedeninin de bu olduğu iddiasını araştırıyor
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Adana’da, Kozan ilçe merkezi yakınlarındaki çiftlik evinde 28 Mart gecesi, besicilik ve çiftçilik yapan Mehmet Doğan (38), nikâhsız eşi Ayşe Ayrancı (42), ağabeyi Hüseyin Doğan (46) ve nikâhsız eşi Fatma Yavuz (43) ile oğulları Hakkı Doğan (8) öldürüldü.
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Katliam evinden kurtulan Fatma Yavuz’un ilk eşinden olan oğlu Görkem T.’nin ihbarı üzerine, zanlı İbrahim Açıkgöz (40) yakalandı.
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Kozan Jandarma Komutanlığı’nda sorguya alınan Açıkgöz’ün ifadesi doğrultusunda arkadaşı, Hamdi İnceli ile Murat Tosun da gözaltına alındı.
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Katliamın nedenini araştıran jandarma, ‘define anlaşmazlığı’ ihtimalinin yanı sıra Mehmet Doğan’ın zanlılardan Murat Tosun’un eşiyle ilişki yaşadığı iddiasını değerlendiriyor.
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Ancak 15 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle bir süre tutuklu kaldığı ortaya çıkan Murat Tosun da eşi de iddiayı reddetti.
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Katliamda kullanılan 2 tabancanın ruhsatlı olduğu bilgisine ulaşan jandarma, silahlardan birinin hâlâ görevde olan bir polis memuruna, diğerinin ise bir vatandaşa ait olduğunu tespit etti.
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Ekipler, silahların zanlılardan İbrahim Açıkgöz’ün bir yakınının 1 ay önceki düğününde çalındığını belirledi.
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‘HAP VERDİ, UÇTUM’
Mehmet Doğan’ın kendini şeyh ilan ettiğini, Murat Tosun’la birlikte mürit olduklarını öne süren İbrahim Açıkgöz, ifadesinde şu iddiaları ortaya attı:
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“Mehmet muska yazar, okuyup üflerdi. Olay günü Murat bir hap verdi, uçtum. Birlikte alkol aldık, Hamdi’nin kullandığı otomobille Mehmet Doğan’ın evine gittik. Murat Tosun tüfekle rasgele ateş açtı, ben sadece Hüseyin Doğan’ı vurdum.
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Ev kan gölüne dönünce midem bulandı, kendimi dışarı attım. Bahçedeki kazıya da katılmıştım. Şıh Mehmet yeri gösterdi, kazdık. Dediğini yapmazsak bizi çarpacağını söyledi. Kazıyı Mehmet, Hüseyin, Hüseyin’in oğlu Görkem ve Osmaniye’den gelen 2 kişiyle yaptık.”
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Mahkemeye çıkarılan İbrahim Açıkgöz, Murat Tosun ve Hamdi İnceli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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3 metrelik çukur Katliam evinin çevresinde araştırmayı sürdüren ekipler, yine define için kazıldığı değerlendirilen 3 metre derinliğindeki bir çukur daha buldu. Çukurdan olayda kullanılan silahlarla birlikte çalınan çelik kasa çıktı.