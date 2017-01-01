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Adana Kozan'daki katliamda gizli aşk şüphesi

01 Nisan 2017 Cumartesi, 02:58:00

Öldürülen kardeşlerden Mehmet Doğan’ın kendini ‘şeyh’ ilan ettiği, zanlılardan 2’sinin müridi olduğu öne sürüldü. Jandarma, Doğan’ın ‘mürit’lerinden Tosun’un eşiyle ilişki yaşadığı, katliamın nedeninin de bu olduğu iddiasını araştırıyor

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    Adana’da, Kozan ilçe merkezi yakınlarındaki çiftlik evinde 28 Mart gecesi, besicilik ve çiftçilik yapan Mehmet Doğan (38), nikâhsız eşi Ayşe Ayrancı (42), ağabeyi Hüseyin Doğan (46) ve nikâhsız eşi Fatma Yavuz (43) ile oğulları Hakkı Doğan (8) öldürüldü. 

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