03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İzmir Kiraz
GÜNDEM

İzmir Kiraz'da özel ekip 4 kızı kurtardı

Küçük yaştaki kızların para karşılığı evlendirilmesiyle gündeme gelen İzmir Kiraz’daki seferberlik sonuç verdi. Kurulan özel ekip, 2 ayda evden kaçan 4 kızı ailelerine teslim etti

01 Nisan 2017 Cumartesi, 03:22:45 Güncelleme: 03:36:42

İzmir’e 2 saat uzaklıktaki 43 bin nüfuslu Kiraz İlçesi, son yıllarda kız çocuklarının para karşılığı evlendirilmesiyle tartışmaların odağında.

Son 1 ayda ilçede 2 kız tecavüz sonucu hamile kaldı. 13 yaşındaki T.K.’nın bebeği alındı, 14 yaşındaki M.A. ise yasal süreyi geçirdiği için kürtaj olamayacak. 2 kız da şimdi devlet korumasında.

Kaymakamlık, jandarma, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile doktorlardan oluşan özel ekibin çalışmaları sonucu, evlenmek için 1 ay önce evden kaçan yüzde 50 zihinsel engelli H.Ç. (17) Aydın Nazilli’de bulundu.

32 yaşındaki H.B. tarafından kaçırıldığı iddia edilen küçük kız, önceki gün Nazilli Devlet Hastanesi’ne gitti. Hastaneye kayıt yaptırınca yakalanan H.Ç., ifadesinde zorla kaçırıldığını ve H.B.’den şikâyetçi olduğunu anlattı. H.B. gözaltına alındı, H.Ç.’nin ailesinin ise istedikleri 35 bin TL’yi vermeyince zanlıdan şikâyetçi olduğu iddia edildi.

Kiraz’ın 2 ayrı mahallesinde G.C. (17) ve Ö.Y (16) de kaçtıkları kişilerle jandarmaya giderek teslim oldu. Kızlar, ailelerine teslim edildi.

100 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Ebru S. ise en son İzmir’de görüldü. Jandarma ve polis, küçük kızı bulmak için 6 ayrı yere operasyon yaptı. Onlarca kişi ile görüşülerek güvenlik kameraları incelendi. Aramalara rağmen izine rastlanmayan Ebru S. de önceki gün beraber kaçtığı H.K.’yla polise teslim oldu.

Ebru S. devlet korumasına alınırken, H.K. tutuklandı

MEHMET İNMEZ/GAZETE HABERTÜRK

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 14:06
    14 yaşındaki çocuğa zorla çocuk doğurtan sistem...
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 08:26
    İzmir'in en cahil kısmı orası
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İzmir'de karakolda intihar girişimi
GÜNDEM

Nezarette öyle bir şeye kalkıştı ki!
İzmir'de çocuklarına cinsel istismardan ceza alan babaya Yargıtay'dan tahliye
GÜNDEM

Çocuklarına cinsel istismardan ceza alan babaya ...
İzmir'de otel yangını
GÜNDEM

5 yıldızlı otelde yangın paniği
İzmir'de bir kişi yatağında uyurken trafik cezası yedi
GÜNDEM

Yatağında uyurken ceza yedi!
İstismar mağduru 13 yaşındaki kız çocuğuna kürtaj!
GÜNDEM

13 yaşındaki kız çocuğuna kürtaj!
Mustafa Balbay bağlama çalarak 'Hayır' türküsü söyledi
GÜNDEM

CHP'li Balbay 'Hayır' için sazı eline aldı!
Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Adil Öksüz sorusu
GÜNDEM

BOZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ADİL ÖKSÜZ SORUSU
Başbakan Binali Yıldırım: Türkmen soydaşlarımızın yanında olacağız
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM: SOYDAŞLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ
Bursa'da terör operasyonu: 29 gözaltı
GÜNDEM

DEV OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: 29 GÖZALTI!
İpsala Sınır Kapısı'nda geçişler başladı
GÜNDEM

İPSALA SINIR KAPISI'NDA GEÇİŞLER BAŞLADI

Prof. Dr. Nükhet Hotar: Kafası karışık seçmenlerimiz var
GÜNDEM

AK PARTİLİ HOTAR: KAFASI KARIŞIK SEÇMENLERİMİZ VAR
Şırnak'ta 15 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı ele geçirildi
GÜNDEM

ŞIRNAK'TA 15 ADET RPG-7 ANTİ-TANK MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ