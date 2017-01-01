İzmir Kiraz'da özel ekip 4 kızı kurtardı

İzmir’e 2 saat uzaklıktaki 43 bin nüfuslu Kiraz İlçesi, son yıllarda kız çocuklarının para karşılığı evlendirilmesiyle tartışmaların odağında.

Son 1 ayda ilçede 2 kız tecavüz sonucu hamile kaldı. 13 yaşındaki T.K.’nın bebeği alındı, 14 yaşındaki M.A. ise yasal süreyi geçirdiği için kürtaj olamayacak. 2 kız da şimdi devlet korumasında.

Kaymakamlık, jandarma, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile doktorlardan oluşan özel ekibin çalışmaları sonucu, evlenmek için 1 ay önce evden kaçan yüzde 50 zihinsel engelli H.Ç. (17) Aydın Nazilli’de bulundu.

32 yaşındaki H.B. tarafından kaçırıldığı iddia edilen küçük kız, önceki gün Nazilli Devlet Hastanesi’ne gitti. Hastaneye kayıt yaptırınca yakalanan H.Ç., ifadesinde zorla kaçırıldığını ve H.B.’den şikâyetçi olduğunu anlattı. H.B. gözaltına alındı, H.Ç.’nin ailesinin ise istedikleri 35 bin TL’yi vermeyince zanlıdan şikâyetçi olduğu iddia edildi.

Kiraz’ın 2 ayrı mahallesinde G.C. (17) ve Ö.Y (16) de kaçtıkları kişilerle jandarmaya giderek teslim oldu. Kızlar, ailelerine teslim edildi.

100 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Ebru S. ise en son İzmir’de görüldü. Jandarma ve polis, küçük kızı bulmak için 6 ayrı yere operasyon yaptı. Onlarca kişi ile görüşülerek güvenlik kameraları incelendi. Aramalara rağmen izine rastlanmayan Ebru S. de önceki gün beraber kaçtığı H.K.’yla polise teslim oldu.

Ebru S. devlet korumasına alınırken, H.K. tutuklandı

MEHMET İNMEZ/GAZETE HABERTÜRK