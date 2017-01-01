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Adana'da muhtarın vurduğu şahıs öldü

Adana'da çıkan kavgada bir mahalle muhtarı tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi

01 Nisan 2017 Cumartesi, 06:07:13 Güncelleme: 07:29:04 AA

Adana'da kavga sırasında silahla vurularak yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde aralarında anlaşmazlık olduğu öne sürülen mahalle muhtarı M.G. (41) ile Murat Aygün (23) arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine M.G'nin, yanında bulunan tabancayla Aygün'e ateş ettiği ileri sürüldü.

Kavgada karnından yaralanan Aygün, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Adana Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçtığı iddia edilen M.G. ise polis tarafından gözaltına alındı.

MUHTARIN EVİ KUNDAKLANDI

Katil zanlısı M.G'nin evine içeride kimsenin bulunmadığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler kapıyı kırarak girdi.

Odalara benzin dökülerek evin ateşe verilmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Evdeki eşyaların kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangını çıkaran kişi veya kişilerin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

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