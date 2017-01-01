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Demet İyigün
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Samsun'da yaşamını yitiren Demet öğretmenin organları 5 cana umut oldu

Samsun'da kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen öğretmenden alınan karaciğer ile böbrekler ve kornealar 5 hastaya nakledilecek

01 Nisan 2017 Cumartesi, 06:15:26 Güncelleme: 07:28:50 AA

Samsun'un İlkadım ilçesinde kalbi duran ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 32 yaşındaki Türkçe öğretmeni Demet İyigün'ün karaciğeri, böbrekleri ve korneaları 5 hastaya nakledilmek üzere alındı.

Alınan bilgiye göre, görev yaptığı 19 Mayıs ilçesindeki İsmail Çolak Ortaokuluna giderken kalbi duran Demet İyigün, yakınları tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede 8 gün yoğun bakımda tutulan Demet öğretmenin yapılan tüm müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkilileri, Demet öğretmenin organlarının bağışlanması için yakınlarıyla görüştü. Görüşmenin olumlu sonuçlanması üzerine İyigün'den alınan karaciğer, böbrekler ve kornealar Sağlık Bakanlığına ait uçakla Samsun'a gelen ekiplere teslim edildi.

İyigün'ün karaciğeri Erzurum'a götürüldü. Böbrekleri ve korneaları ise Samsun'da tedavi gören 4 hastaya nakledilecek.

OMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Demet İyigün'ün yakınlarına duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Onun, organlarıyla 5 kişiye umut olduğunu dile getiren Yakupoğlu, dokuları tutan hastalara nakillerin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Demet öğretmenin eşi Ahmet İyigün ise 8 yıl önce evlendiklerini, biri 5 yaşında erkek, diğeri 2 yaşında kız olmak üzere iki çocukları olduğunu belirtti.

Eşinin organlarıyla insanlara yeni yaşamlar sunduğunu anlatan İyigün, bu sayede sağlığına kavuşacak kişilerden onun için dua etmelerini istedi.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 20 saat önce
    Allah rahmet eylesin ailesine sabır versin inşallah kaç kişi ye can verdi
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 10:22
    Allah mekanını cennet eylesin , ailesine sabır versin
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 10:19
    allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 09:13
    mekanı cennet olsun.
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 08:58
    Allah rahmet eylesin
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