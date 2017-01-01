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İstanbul'da denizden erkek cesedi çıktı

Köprünün yaya yolundaki merdivenlerde bu kişiye ait palto ve ceket bulundu

01 Nisan 2017 Cumartesi, 09:53:19 Güncelleme: 11:24:53 DHA

Haliç Köprüsü'ndeki balıkçılar su üzerinde hareketsiz duran şahsı fark ederek, polise ihbarda bulundu. Deniz polisi ekipleri, sudan alarak Karaköy'de tekne iskelesine çıkardı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı, ambulansa alınan kişinin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Bu arada, köprünün yaya yolundaki merdivenlerde bu kişiye ait palto ve ceket bulundu. Eşyalar içerisinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait ücretsiz taşıma kartından ölen kişinin 75 yaşındaki R. K. olduğu belirlendi.



Karaköy, Haliç Köprüsü'nde bulunan balıkçılar saat 08.30 sıralarında su üzerindeki cesedi fark etti. Olay yerine polis ekipleri geldi. Deniz polisi su üzerinden alarak Karaköy Tekne İskelesi'e çıkardı. Burada sağlık ekipleri ilk müdahaleden sonra şahsı ambulansa aldı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahsın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis şahsın yakınlarına ulaşmak için çalışma başlattı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 11:09
    Allah (cc) insana canını emanet vermiş. Emanete ihanet in ise büyük günah olduğunu bildirmiş.
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 11:02
    kKm bilir ne derdi vardı. Allah affetsin.
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