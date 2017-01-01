Adana'daki vahşi cinayette yakalanan şüpheli o ismi suçladı
01 Nisan 2017 Cumartesi, 11:16:40 | Güncelleme: 11:22:47
Ormanlık alanda toprağa gömülü cesedi bulunan Cem Atalmış'ı öldürdüğü iddiasıyla aranırken Silivri'de yakalanan Mehmet T.'den yeni iddia...
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Oto kiralama işi yapan Cem Atalmış'ın müşterisi Deniz T., inşaat halindeki bir binadan yatırım amaçlı daire almayı teklif etti.
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Cem Atalmış da müteahhit ile görüşüp, 60 bin lira peşinat verip daireyi almak için anlaşma yaptı. Deniz T., bir süre sonra müteahhitte giderek, "Daireyi almaktan vazgeçtik" diyerek parayı geri aldı.
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Durumdan haberi olmayan Cem Atalmış, farklı zamanlarda daire için Deniz T.'e 60 bin TL daha ödedi.
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OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU
İnşaat bitmesine rağmen daireyi teslim alamayan Cem Atalmış, 21 Mart günü konuşmak için Deniz T. ile buluştu, o günden sonra da kendisinden haber alınamadı.
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Cem Atalmış'ın 2 cep telefonuna da ulaşamayan eşi Esma Atalmış, polise kayıp başvurusunda bulundu.
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Polis, Cem Atalmış'ın otomobilini kaybolduktan 2 gün sonra mezarlıkta terk edilmiş olarak buldu.
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Cem Atalmış'ın öldürüldüğünü düşünen Cinayet Bürosu ekipleri, Deniz T.'nin peşine düştü.
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Mobese ve işyerlerine ait güvenlik kameralarının kayıtlarını toplayan ekipler, Cem Atalmış'ın aracının en son Karaisalı yönüne gittiğini, bir süre sonra da başka bir sürücü tarafından Adana'ya getirildiğini belirledi.
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İTİRAF ETTİ, CESET ÇIKARTILDI
Cinayet Bürosu dedektifleri, Karaisalı bölgesinde Atalmış'ın cesedini ararken, Deniz T.'nin amcasının oğlu Mehmet T.'nin de olaya karıştığı ortaya çıktı.
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Ekipler Mehmet T.'yi, Silivri'de saklandığı eve operasyon düzenleyerek yakaladı.
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Adana'ya getirilen Mehmet T., Cem Atalmış'ı öldürdüklerini ve cesedini gömdüklerini itiraf etti.
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Cem Atalmış'ın cesedini gömüldüğü yerden çıkardı.
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Cem Atalmış'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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KUZENİNİ SUÇLADI
Adana Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan demir doğrama ustası Mehmet T., kuzeni Deniz T.'yi suçlayarak, "Cinayeti kuzenim işledi" dedi.
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Çapraz sorguya alınan Mehmet T., "Deniz beni aradı, onun otomobili ile bir alışveriş merkezine gittik. Yemek yerken bir kaç kez masadan kalkıp telefonla konuştu. Ardından da Cem geldi.
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Cem'in otomobili ile ormanlık alana gittik. Arabadan indiler, tartışıyorlardı. Sonra Deniz, sopa ile Cem'e vurmaya başladı, ben korkmuştum. 2 el silah sesi duydum, başımı eğip bakamadım.
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Sonra 2 el daha silah patladı, baktığımda Cem yerde yatıyordu. Deniz'in yanına gittim, beni zorladı, cesedi gömdük. Sonra da Cem'in arabasına binip Adana'ya döndük" dedi.