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Adana'daki vahşi cinayette yakalanan şüpheli o ismi suçladı

01 Nisan 2017 Cumartesi, 11:16:40

Ormanlık alanda toprağa gömülü cesedi bulunan Cem Atalmış'ı öldürdüğü iddiasıyla aranırken Silivri'de yakalanan Mehmet T.'den yeni iddia...

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    Oto kiralama işi yapan Cem Atalmış'ın müşterisi Deniz T., inşaat halindeki bir binadan yatırım amaçlı daire almayı teklif etti.

     

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