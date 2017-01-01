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Konya'da bir kişi kızını taciz eden adami böyle yakaladı

Babanın şikayeti üzerine gözaltına alınan ve daha önce de sabıkası olduğu iddia edilen şahıs serbest bırakıldı

01 Nisan 2017 Cumartesi, 11:31:30 Güncelleme: 15:41:08 İHA

Konya'da sözlü tacize uğrayan kız çocuğunun yaşadıklarını anlatması üzerine bir dedektif gibi çalışan baba, şahsı yakalayarak polise teslim etti. Aynı suçtan sabıkası olduğu iddia edilen şahıs serbest bırakılırken, baba şahıstan şikayetçi oldu.

47 yaşındaki iki çocuk babası M.Y.K.'nın 14 yaşındaki kızı 27 Mart günü, ailesine bir kişi tarafından sözlü tacize uğradığını anlattı. Tacizciyi yakalamak için çalışma yapan baba, kızının yürüyerek geçtiği yollardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarını inceleyen baba, bir şahsın kırmızı renkli kamyonetten inerek beklediğini ve ardından yoldan geçen kızını takip etmeye başladığını gördü. Kamyonetin plakasını araştıran baba, 40 yaşındaki M.T. isimli şahsın hurdacılık yaptığını belirleyerek işyerinin önünde beklemeye başladı. Kamyonetine binerek işyerinden ayrılan şahsın bir okulun çıkış saatine yakın aracını park ederek okul etrafından dolaştığını gören baba şahsı yakaladı. Babanın yakaladığı şahıs durumu öğrenen vatandaşlar tarafından darp edildi. Polise teslim edilen şahıs serbest bırakıldı.

Baba M.Y.K. sözlü tacize uğrayan kızının yaşadığı durumu kendilerine anlatması üzerine araştırarak şahsı bulduğunu söyledi. Baba M.Y.K. "O gün bu kişi, çocuğumu sözlü olarak taciz etmiş. Çocuk geldi akşam annesine söyledi. Annesi de bana intikal ettirdikten sonra çocuğun nerelerden gelip nerelerden gittiğini tespit ettim. Kamera kayıtlarından bu vatandaşın aracına ulaştım. Aracından plakasından tespit ettikten sonra işyerini tespit ettim. Aracını işyerinin önünde bulduktan sonra kendi aracımla takip etmeye başladım. Bu tam okul çıkış zamanı başka bir okulun önünde aracını park ettikten sonra yakaladım. Şahsı polise teslim etmek için yere yıktık. Halk ayırmaya çalıştı. Olayın gerçeğini anlayınca bu sefer halktan da büyük tepki oluştu. Polisler geldi ve götürdü" ifadelerini kullandı.

"ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Baba M.Y.K. basında şahıstan şikayetçi olunmadığına dair çıkan haberlere üzüldüğünü belirterek, "Benim şimdi en büyük üzüldüğüm nokta basında ailesinin şikayetçi olmadığı söyleniyordu tarzında haberler oldu. Biz şahıs yakalandığı an şikayetçi olduk. Çocuğumla birlikte Çocuk Şube Müdürlüğüne gittik. Avukat gözetiminde çocuğun ifadesi alındıktan sonra tekrar oradaki polis arkadaşlar benimde ifademi aldı. Basında şikayetçi olmadığımıza dair çıkan haberler doğru değil. Çocuğum korktuğu için yalan söyledi gibi bazı şeyler var, bu doğru değil. Benim çocuğum korkmadı ve olay anından gidip şikayetçi olduk. Yalnız olayın cereyan ettiği noktada polis arkadaşlar bize şikayetçi misiniz, değil misiniz, diyerek veyahutta alıp götürüp karakolda hiçbir şikayet dilekçesi verileceğini dahi söylemediler. Ben o şeyle zaten çocuğu, çocuk şubesine götürerek şikayette bulundum" dedi.

"SOSYAL MEDYA HESABINDA ÇOCUK PROFİLLERİ VAR"

Kızını sözlü olarak taciz eden şahsın sosyal medya hesabını incelediğini ve şahsın profilinde sadece çocukların olduğunu gördüğünü söyleyen baba M.Y.K. "Şahsın ismini öğrendikten sonra sosyal medya hesabını inceledim ve baktığım zaman çocuk profilleri var. Bunları görünce şahsın eşinin profiline baktım. Bir ortak arkadaş yakaladım. Ortak arkadaştan bu şahsı biraz daha inceledim" diye konuştu.

Şahsın daha öncede tacizden hapiste yattığını iddia eden baba M.Y.K., "Şahıs daha önceden zaten bu tacizden dolayı içeriye girip üç beş ay yatıp çıkmış. Olay mahkemeye intikal etti. Bugün benim çocuğumu sözlü bir şekilde taciz eden yarın ilerde kim bilir ne yapar" şeklinde konuştu.

Ailenin şikayetçi olduğu şahsın da baba M.Y.K'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

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YORUMLAR 9
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 22:13
    Bunun gibi kanı bozuklari hadım etmek şart...
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 14:01
    salmayın böylelerini dışarı.
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 13:57
    AYIP
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 12:52
    helal olsun babaya mağdur olan kızın ailesinden bir şey gizlememiş olması güzel
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 12:46
    Helal olsun senin gibi babaya
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 12:43
    Nasıl serbest bırakılıyor anlamak imkansız illa özgecan vakası mı gerekli yazıktır günahtır
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 12:42
    helal olsun babaya fakat serbest bırakılması doğru değil
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 12:23
    Babaya bravo valla. Adam resmen profil çıkarmış. Polise iş kalmamış ki. Şahıs resmen potansiyel pedofili
  • haberturk_takipcisi 01 Nisan 2017 Cumartesi 11:45
    Böyle babalara helal olsun. Çocuklarımız için gerçekten bilinçli olarak hareket etmeliyiz. Allah böyle babalardan razı olsun...
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