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İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu

Soruşturma kapsamında 17 Mart'ta İstanbul, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Bursa, İzmir, Mardin, Yalova ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 kişi gözaltına alındı

01 Nisan 2017 Cumartesi, 11:52:45 Güncelleme: 11:59:44 AA

İstanbul merkezli 9 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Fırat D.'nin liderliğindeki organize suç örgütünün, kent genelinde uyuşturucu ticareti, rüşvet, tehdit, yağma gibi birçok suçu işlediği belirlendi.

Soruşturma kapsamında 17 Mart'ta İstanbul, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Bursa, İzmir, Mardin, Yalova ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 2 av tüfeği, bin 209 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerden 16'sı savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakılırken 11'i adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 1'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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