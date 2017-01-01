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Adana'da evde zorla tutulan kadınları polis kurtardı

Daireye operasyon düzenleyene ekipler, kadınları kurtardı, evin yangın çıkışından kaçmaya çalışan Murat O. ve Cumali A.'yı da yakaladı

01 Nisan 2017 Cumartesi, 12:40:33 Güncelleme: 15:27:46 AA

Adana'da apartman dairesinde 3 kadını zorla tuttuğu iddia edilen iki kişi, kadınlardan birinin kaçarak durumu polise bildirmesi üzerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine ulaşan ekiplerinin yanına apartmandan koşarak gelen Nursin E. isimli kadın, silahlı üç kişinin dairede arkadaşları Sultan B. ve Ece B.'yi zorla alıkoyduğunu, kendisinin ise kaçmayı başardığını anlattı.

10 GÜN ÖNCE KİRALAMIŞ

Bunun üzerine, daireye operasyon düzenleyene ekipler, kadınları kurtardı, evin yangın çıkışından kaçmaya çalışan Murat O. ve Cumali A.'yı da yakaladı. İsmi henüz öğrenilemeyen bir şüpheli ise kaçtı. Olay yerine gelen özel harekat ekiplerinin de katılımıyla, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin, yaklaşık 10 gün önce evi kiraladığı ve gürültü yaptıkları için komşuları tarafından daha önce polise şikayet edildiği öğrenildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 5 saat önce
    gene adana
  • yasamkokuluruh 01 Nisan 2017 Cumartesi 13:22
    şaşırdık mı? Hayır
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