Bursa'da eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa'da 42 yaşındaki Mutlu G., kendisini aldattığı iddiasıyla eşi 37 yaşındaki Ruşen G.'yi evde tabancayla öldürmekten adliyeye sevk edildi. G. ifadesinde, eşi ile arasındaki boğuşma sırasında silahın ateş aldığını söyledi.



Çırpan Mahallesi Birinci Kara Osman Sokak'taki bir apartmanın 3'ncü katındaki dairede mahkemenin evden 2 ay uzaklaştırma cezası verdiği Mutlu G., kendisini aldattığını öne sürdüğü 2 çocuk annesi eşi Ruşen G.'yi ruhsatsız tabancasıyla başına ateş ederek öldürdü. Çocukları okuldayken eşini öldüren ve evden kaçarken kapıyı kilitleyen G., kaçmak için kendisinden para isteyen amacasının ihbarı üzerine yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Mutlu G. bugün 'kasten adam öldürmek' suçundan adliyeye çıkartıldı. Mutlu G.'nin Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde eşiyle konuşmak için eve gittiğini ancak, aralarında çıkan tartışma sırasında boğuşma çıktığı bu sırada silahın ateş aldığını söylediği belirtildi.







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