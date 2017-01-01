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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışın fedaisi biziz

Diyarbakır'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Derdi olan herkesle konuşmaya, görüşmeye, birlikte yol yürümeye hazırız. Tek bir şartımız var; kimsenin elinde silah olmayacak" dedi

01 Nisan 2017 Cumartesi, 13:51:10 Güncelleme: 18:05:34 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Burada halka hitap eden Erdoğan, "Bugüne kadar en sağlanan haklarla ilgili en küçük bir endişeniz olmasın. Bütün bu yaptıklarımız ana sütünüz gibi helaldir" mesajı verdi. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"BARIŞ DİYENLER HAİNCE BAKTI"

Bu PKK yanlıları ikide bir diyorlar ki 'barış, barış, barış.' Lafla barış olur mu? Elinde silahla dolaşanlarla barış olur mu? Biz inşa ediyoruz. Biz ihya ediyoruz. Biz, Diyarbakır Belediyesinin önünde hüngür hüngür ağlayan, çocukları dağa kaçırılmış anaları unutmuyoruz. Onlara barış diyenler nasıl baktılar, haince baktılar. Ama biz şefkatle baktık, merhametle baktık. Barışın fedaileri biziz, özgürlüklerin fedaisi biziz ve bundan sonra da böyle olacak.

"DİYARBAKIR TÜRKİYE'NİN MÜHRÜDÜR"

Türkiye nasıl İstanbul'suz, İzmir'siz, Trabzon'suz, Antalya'sız, Erzurum'suz olamazsa asla Diyarbakır'sız da olamaz. Çünkü Diyarbakır bizim kalbimiz. Bu coğrafyayı, bu halkı bizden koparmak isteyen, kalbimizi söküp almaya çalışıyor demektir. Diyarbakır Türkiye'nin mührüdür. El uzatılmasına asla izin vermeyiz. Rabbim kaderimizi bu coğrafyada birlikte yazmış, bizim geçmişiz gibi geleceğimiz de ortak.

"ONLARIN İŞİ GÜCÜ KARIŞTIRMAK"

Niçin Diyarbakır turizmde patlama yapmasın, neden? Terör olursa buraya ajan teröristler gelir, turist gelmez. Ajan teröristler buraya geliyor mu? Gelirler. Onların işi gücü karıştırmak. Onlar mikserdir mikser ama terör mikseri.

"TEHDİTLE KİMSENİN SİYASİ İRADESİNİ ALAMAYACAKLAR"

Bu hain örgüt artık hiçbir vatandaşımızın evini başına yıkamayacak. Bu alçak örgüt hiçbir vatandaşımızın evladını zorla elinden alamayacak. Bu kalleş örgüt artık çocuğuyla, kardeşiyle, anası babasıyla tehdit ederek kimsenin siyasi iradesini rehin alamayacak. Alırlar, nerede alırlar? Avrupa'da, Almanya'da, Hollanda'da, Avusturya'da, Belçika'da, İsviçre'de alırlar ama Türkiye'de alamayacaklar.

  • Kayyum atanan belediyeler Yasal yollardan yeni belediye başkanları, kayyumlar atanmaya başlandı, her yer nasıl değişmeye başladı.

"DERDİ OLAN HERKESLE GÖRÜŞÜRÜZ, TEK ŞART..."

Bugüne kadar en sağlanan haklarla ilgili en küçük bir endişeniz olmasın. Bütün bu yaptıklarımız ana sütünüz gibi helaldir. Biz söyleyecek sözü olan, projesi olan, derdi olan herkesle konuşmaya, görüşmeye, birlikte yol yürümeye hazırız. Tek bir şartımız var; kimsenin elinde silah olmayacak, kimse bu ülkeyi bölmeye, bu milleti parçalamaya kalkmayacak.

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YORUMLAR 35
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 23:52
    "HAYIR MILLETIN EVET DEVLETIN KAMPANYASI" DIYOR DENIZ BAYKAL..COK DOGRU! UCAKLAR; HELIKOPTERLER; ARABALAR; CESITLI MASRAFLAR, TRT VE YANDAS KANALLAR TEK YANLI OLARAK MILLETI PROPAGANDA BOMBARDIMANI ALTINDA TUTUYOR FAKAT MILLET BUNUN FARKINDA..BIRCOK ANKET KURULUSU HAYIRLARIN COK COK ÖNDE OLDUGUNU SÖYLÜYOR
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 22:50
    Bide millet Allah razı olsun demiş . Hayret bi şey. O kadar şehitin sorumlusu kim ??? . Kandırıldık diye geçiştirildi
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 22:15
    Allah seni başımızdan eksik etmesin Cumhurbaşkanım
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 22:07
    16 Nisanda ağalık düzenine geçelim mi oylaması yapılacak. Gerisi hikaye. İnanmayan varsa 18 maddeyi iyi okuyup düşünsün.
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 21:45
    Türkiye cumhuriyetini eyaletlere bölecekmisiniz ve yeni ismi ne olacak.
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 21:35
    sonuna kadar evet
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 20:23
    pkk ile kaç kere görüşmeye kalktınızsa kandırdı silah yığdı, hala görüşmeye hazırız diyorsanız o makamda durmayın bir dakika bile artık. zira iktidarların kandıırlmasının bedelini biz ödüyoruz
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 20:11
    Evet evet evet
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 20:01
    allah senden razı olsun sayın cumhurbaşkanım
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 20:01
    Hayır reis
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