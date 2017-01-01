Adana'daki muhtar cinayetinde yasak aşk iddiası

Adana'da kavga ettiği 23 yaşındaki Murat Aygün'ü tabancayla öldüren katil zanlısı mahalle muhtarı 41 yaşındaki Metin G.'nin, Aygün'ün eski yengesiyle yasak aşk yaşadığı ileri sürüldü.



Cinayet dün saat 19.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Kavaklı Mahalle muhtarı Metin G. ile Murat Aygün arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenip kavgaya dönüşmesi üzere Metin G., ruhsatlı tabancasını çekip, Aygün'e ateş etti. Karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Aygün, ambulans ile kaldırıldığı Adana Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Silahla adam yaralama suçundan kaydı olan Metin G. gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



EVİ KUNDAKLANDI



Murat Aygün'ün öldürülmesine öfkelenen bir bir grup, saat 03.45'te sorgusu süren Metin G.'nin ailesinin terk ettiği evinin kapısını kırdı. Kimliği saptanamayan kişiler, evi ateşe verip kaçtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Olay sırasında kimsenin olmadığı evde küçük çapta maddi hasar meydana geldi.



YİNE YAKTILAR



Öte yandan ölen Murat Aygün'ün cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Murat Aygün cenazesi evine getirildiği sırada, öfkesine hakim olamayan bir grup, muhtar Metin G.'nin evine saldırdı. Binanın Demir parmaklıklı camlarını kıran öfkeli kalabalık, eve yanıcı madde atıp ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri evdeki yangını söndürdü. Murat Aygün'ün cenazesi gözyaşları arasında Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.



YASAK AŞK İDDİASI



Olayla ilgili yapılan araştırmada katil zanlısı 3 çocuk babası Metin G., 2 yıl önce, aynı mahallede oturan Murat Aygün'ün inşaat ustası ağabeyi Ş.A.'nın eşi M.A. ile yasak aşk yaşadığı, olayın ortaya çıkması üzerine çiftin boşandığı ileri sürüldü. Cinayetin bu yüzden çıkan tartışma sonucu işlenmiş olabileceği de iddia edildi.

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