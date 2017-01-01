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Başbakan Yıldırım: Annelerin gözyaşı dinecek

Başbakan Binali Yıldırım, Van'daki toplu açılış töreninde "Bu terörü, bu terör belasını mutlaka sona erdireceğiz, milletin başından bu belayı defedeceğiz" dedi

01 Nisan 2017 Cumartesi, 15:02:28 Güncelleme: 15:15:35

Başbakan Binali Yıldırım, Van'da düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Yıldırım, burada yapttığı konuşmada şu mesajları verdi:

Devletin şefkatli eli, yardımı ve desteği hep sizin yanınızda olacak ancak demir yumruğu da teröristin, sizin hayatınızı zorlaştıranların tepesinde patlayacak. Güvenlik güçlerimiz yabancı istihbarat servislerinin tetikçiliğini yapan teröristleri kaçtıkları yere kadar kovalayacak, bulundukları delikte etkisiz hale getirecek. Onlara sadece Van'ı değil, sadece Türkiye'yi değil, dünyayı dar edeceğiz.

"KÜRT-TÜRK DİYE AYRIŞTIRMAK İSTİYORLAR"

Gün uyanık olma günüdür, hileli tuzakları görme, ferasetli davranma günüdür. Vaktiyle Cezayir'de halkı bölmek, parçalamak için insanları ikiye böldüler, 'Berberiler-Yerliler' diye. Şimdi bizi de 'Kürtler-Türkler' diye ayrıştırmak istiyorlar. Biliyorum ki Kürt kardeşlerim bu oyuna asla gelmez. Asil milletimiz hileli tuzaklarını başlarına geçirecek, bizleri ayrıştırmaya çalışanlara gereken dersi verecektir.

Biz yeni anayasa dedikçe HDP, CHP milleti tehdit ediyor, korku salıyor. Gerçeklerden uzak, bir hayal alemi içinde geziyor bunlar. Artık ikiz kardeş olmuşlar, birisi ayağını kaldırıyor, diğeri basıyor.

"ANNELERİN GÖZYAŞI DİNECEK"

Başbakan olduğum ilk günlerde bir şey söyledim, dedim ki 'Bu terörü, bu terör belasını mutlaka sona erdireceğiz, milletin başından bu belayı defedeceğiz.' Hamdolsun ki bu yolda devam ediyoruz. Siz de şahit olun ki, Van'ın bu meydanı şahit olsun ki annelerin gözyaşı dinecek, terörün gençlerimizi kullanmasına asla izin vermeyeceğiz.

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YORUMLAR 1
  • haberturk_takipcisi 01 Nisan 2017 Cumartesi 18:20
    helal sayın Başbakanım
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