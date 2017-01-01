03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul
GÜNDEM

İran'lı hırsız İstanbul'da yakalandı

Türkiye'ye yeni geldiğini ve kandırılmamak için Türk parasını tanımak istediğini anlatan şüphelinin, kurbanlarından kendisine Türk parası göstermesini sağladığı öğrenildi

01 Nisan 2017 Cumartesi, 15:32:05 Güncelleme: 16:44:22 DHA

İstanbul'da yolda yürüyen kadınlara, kendisini İran'lı turist olarak tanıtarak sözde yardım isteyip dolandıran İran uyruklu İskender T.(43) polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin kadınlardan, tanımak için kendisine Türk parası göstermelerini istediği, kendisine gösterilen paraların bir kısmını da el çabukluğu ile çaldığı öğrenildi.

SAHTE PASAPORTLA BİRLİKTE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri otomobiliyle seyir halinde giden bir kişiyi durdurarak kontrol etti. Üzerinden sahte İran pasaportu çıkan şüpheli gözaltına alındı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüphelinin gerçek isminin İskender T., olduğu tespit edildi. Şüphelinin daha önceden resmi belgede sahtecilik ve yankesicilik suçlarından polise geliş kaydı olduğu belirlendi.

EL ÇABUKLUĞU İLE PARALARI ÇALIYORMUŞ

Şüphelinin yolda yürüyen kadınların yanına yaklaşarak kendisini İran'lı turist olarak tanıttığı ve yardım istediği öğrenildi. Türkiye'ye yeni geldiğini ve kandırılmamak için Türk parasını tanımak istediğini anlatan şüphelinin, kurbanlarından kendisine Türk parası göstermesini sağladığı öğrenildi. Kendisine uzatılan paralara bakıyormuş gibi yapan şüphelinin bu sırada el çabukluğu ile paranın bir kısmını avucunun içine saklayarak çaldığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Polis şüphelinin Bayrampaşa, Büyükçekmece ilçelerinin yanı sıra Adana'da da çok sayıda kadının paralarını aynı yöntemi kullanarak çaldığını tespit etti. Şüpheli polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 21:20
    oyuna gelenlere de ceza verilmeli bence!
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bekçi alımı sınav sonuçları açıklandı!
GÜNDEM

Bekçi alımı sınav sonuçları açıklandı!
Minibüs ve taksi dolmuşlara kamera ile panik butonu geliyor
GÜNDEM

Dikkat! İstanbul'daki minibüs ve dolmuşlarda ...
İstanbul Bahçelievler'de 2 otomobil alev alev yandı
GÜNDEM

İstanbul'da 2 otomobil alev alev yandı
İstanbul Sarıyer'de yangın! 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM

Yaşlı adam yanarak can verdi!
THY uçağında teknik arıza
GÜNDEM

THY uçağında teknik arıza
İstanbul'da denizden erkek cesedi çıktı
GÜNDEM

Bu sabah Haliç'te yaşandı!
Bursa'da terör operasyonu: 29 gözaltı
GÜNDEM

DEV OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: 29 GÖZALTI!
Başbakan Binali Yıldırım: Türkmen soydaşlarımızın yanında olacağız
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM: SOYDAŞLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ
İpsala Sınır Kapısı'nda geçişler başladı
GÜNDEM

İPSALA SINIR KAPISI'NDA GEÇİŞLER BAŞLADI

Ak Parti, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yargıya taşıyor
GÜNDEM

AK PARTİ, KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINI YARGIYA TAŞIYOR
Şırnak'ta 15 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı ele geçirildi
GÜNDEM

ŞIRNAK'TA 15 ADET RPG-7 ANTİ-TANK MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ
Prof. Dr. Nükhet Hotar: Kafası karışık seçmenlerimiz var
GÜNDEM

AK PARTİLİ HOTAR: KAFASI KARIŞIK SEÇMENLERİMİZ VAR