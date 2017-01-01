İran'lı hırsız İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da yolda yürüyen kadınlara, kendisini İran'lı turist olarak tanıtarak sözde yardım isteyip dolandıran İran uyruklu İskender T.(43) polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin kadınlardan, tanımak için kendisine Türk parası göstermelerini istediği, kendisine gösterilen paraların bir kısmını da el çabukluğu ile çaldığı öğrenildi.



SAHTE PASAPORTLA BİRLİKTE YAKALANDI



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri otomobiliyle seyir halinde giden bir kişiyi durdurarak kontrol etti. Üzerinden sahte İran pasaportu çıkan şüpheli gözaltına alındı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüphelinin gerçek isminin İskender T., olduğu tespit edildi. Şüphelinin daha önceden resmi belgede sahtecilik ve yankesicilik suçlarından polise geliş kaydı olduğu belirlendi.



EL ÇABUKLUĞU İLE PARALARI ÇALIYORMUŞ



Şüphelinin yolda yürüyen kadınların yanına yaklaşarak kendisini İran'lı turist olarak tanıttığı ve yardım istediği öğrenildi. Türkiye'ye yeni geldiğini ve kandırılmamak için Türk parasını tanımak istediğini anlatan şüphelinin, kurbanlarından kendisine Türk parası göstermesini sağladığı öğrenildi. Kendisine uzatılan paralara bakıyormuş gibi yapan şüphelinin bu sırada el çabukluğu ile paranın bir kısmını avucunun içine saklayarak çaldığı öğrenildi.



TUTUKLANDI



Polis şüphelinin Bayrampaşa, Büyükçekmece ilçelerinin yanı sıra Adana'da da çok sayıda kadının paralarını aynı yöntemi kullanarak çaldığını tespit etti. Şüpheli polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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