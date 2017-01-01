03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
GÜNDEM

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Akıncı Üssü iddianamesine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bozdağ, "Akıncı Üssü iddianamesi esasında bu darbe teşebbüsünün vahşet boyutunu göstermesi bakımından son derece önemli." dedi

01 Nisan 2017 Cumartesi, 15:39:59 Güncelleme: 15:42:26 AA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ü makamında ziyaret etti. Ziyaretinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bozdağ, bir basın mensubunun, "Akıncı Üssü iddianamesi"ni sorması üzerine, soruşturmaya ilişkin iddianamenin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandığını ve ilgili mahkemeye gönderildiğini belirtti.

"Basına yansıdığı kadarıyla, ne kadarı iddianameyi tam doğru yansıtıyor, onu bilemeyeceğim." diyen Bozdağ, şöyle konuştu:

"Akıncı Üssü iddianamesi esasında bu darbe teşebbüsünün vahşet boyutunu göstermesi bakımından son derece önemli, darbe teşebbüsünün nasıl bir planlama içerisinde yapıldığını göstermesi bakımından son derece önemli. Yargılama sürecinde bütün boyutlarıyla bu gerçekleri Türk halkı görecektir. Dünya kamuoyu da bunu yakından izleyecektir. 15 Temmuz darbe teşebbüsü, FETÖ kurucusu ve yöneticisi Fetullah Gülen'in talimatıyla organizasyon süreci başlayan, daha sonra organize aşamaları onun onayıyla ilerletilen, nihayetinde onun onayladığı plan çerçevesinde icraya konulan ve başlanılan bir darbe teşebbüsüdür. Şu anda yürüyen soruşturmalarda, açılan davalarda bu darbe teşebbüsü bütün boyutlarıyla ortaya konulmaktadır. Adil Öksüz’ün ve diğer FETÖ üyesi askerlerin bu darbe teşebbüsü seyri içinde nasıl görev yaptıkları ve bunun başarıya ulaşması için uğraştıkları çok net şekilde gösteriliyor. Akıncı iddianamesi bu açıdan son derece önemli."

Bozdağ, FETÖ'nün medya yapılanmasındaki yargı kararının sorulması üzerine de mahkemelerin eğer dosyada tutuklu birisi varsa, tutukluğunun devamına veya kaldırılmasına, tutuksuz ise tutuklanmasına karar verme hak ve yetkisine sahip olduğunu anımsattı.

"ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Bakan Bozdağ, FETÖ'ye ilişkin Türkiye'nin her yerinde bu örgütün millete, devlete ve hukuka verdiği ve vermek istediği zararlar nedeniyle yürüyen soruşturmalar, adli süreçler olduğunu kaydetti.

Bu süreçlerin devam ettiğini belirten Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Türk yargısı FETÖ/PDY, PKK, DEAŞ, DHKP-C dahil bütün terör örgütlerine karşı anayasa ve yasalarımızın kendilerine yüklediği sorumluluğun gereğini uygun şekilde yerine getirecektir, bugüne kadar nasıl yerine getirdiyse. Ancak FETÖ dünkü tahliyeler üzerinden bir algı operasyonuna girmiştir. Dört bir yandan sosyal medya üzerinden sanki farklı bir şey oluyormuş gibi bir algıya da girmiştir. FETÖ'nün Türk yargısı içinde bundan sonra bir netice alacak, adım atabilecek, karar aldırabilecek bir gücü yoktur olması da mümkün değildir. Eğer anayasa ve yasaların kendilerine yüklediği sorumlulukları terör örgütünün talimatları doğrultusunda gözardı eden birisi olduğu taktirde yasalarımız, hukukumuz gayet açıktır. Bunun gereğini HSYK bugüne kadar yaptı, bundan sonra da yasalar neyi emrederse onu yapmaktan tereddüt etmeyecektir. Yargımızı yıpratmamamız lazım, yanlış yapanlar olduğu zaman onlara ilişkin HSYK yasaların kendilerine yüklediği sorumluluğun gereğini yapacaktır."
'Harbiden adam evetçi'

Bakan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Isparta'da, "Evet oyunun onuru vardır. Afedersiniz 'hayır' oyunun onuru vardır." şeklindeki sözlerinin anımsatılması üzerine, şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu istemese de doğruyu Allah kendisine söyletiyor onu görüyoruz. Hep bugüne kadar Sayın Kılıçdaroğlu'nun kafası karışık, esasında kendi gizli bir evetçi dedim ama son açıklamasından sonra değiştiriyorum. Harbiden adam evetçi. 'Evet'in ne kadar onurlu bir karar olduğunu, ifade ediyor. 'Söyleyene değil, de söyleten bakın' derim. Allah doğruları, istediğinin ağzından yeri geldiğinde ifade ettiriyor. Ben öyle görüyorum, umarım CHP'liler de bu açıklamadan sonra bu değerlendirme gereği onurlu bir eveti sandığa atarlar."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Adil Öksüz açıklaması
GÜNDEM

Bozdağ: Adil Öksüz Türkiye'de birileri tarafından ...
Bekir Bozdağ'dan Sinan Oğan hakkında suç duyurusu
GÜNDEM

Bakan Bozdağ'dan Sinan Oğan hakkında suç duyurusu
Bekir Bozdağ'dan Metin Feyzioğlu tepkisi
GÜNDEM

Bozdağ: Feyzioğlu CHP genel başkanı olur, Barolar ...
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan FETÖ elebaşının geçici tutuklanması talebi
GÜNDEM

Bakan Bozdağ'dan FETÖ elebaşının geçici tutuklanması ...
Bozdağ'dan Merkel de Rutte de çağrı: Avrupa'da konuşamazsanız, Türkiye'ye bekleriz
GÜNDEM

"FETÖ 'hakimleri, savcıları etkileyin' diye yeni ...
Bekir Bozdağ: Yürütme, vekillere muhtaç olacak
GÜNDEM

"Yürütme, vekillere muhtaç olacak"
Bursa'da terör operasyonu: 29 gözaltı
GÜNDEM

DEV OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: 29 GÖZALTI!
Başbakan Binali Yıldırım: Türkmen soydaşlarımızın yanında olacağız
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM: SOYDAŞLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ
İpsala Sınır Kapısı'nda geçişler başladı
GÜNDEM

İPSALA SINIR KAPISI'NDA GEÇİŞLER BAŞLADI

Ak Parti, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yargıya taşıyor
GÜNDEM

AK PARTİ, KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINI YARGIYA TAŞIYOR
Şırnak'ta 15 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı ele geçirildi
GÜNDEM

ŞIRNAK'TA 15 ADET RPG-7 ANTİ-TANK MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ
Prof. Dr. Nükhet Hotar: Kafası karışık seçmenlerimiz var
GÜNDEM

AK PARTİLİ HOTAR: KAFASI KARIŞIK SEÇMENLERİMİZ VAR