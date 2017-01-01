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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
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Bakan Lütfi Elvan'dan, Tanju Çolak'la esnaf ziyareti

Kalkınma Bakanı Elvan, eski milli futbolcu Tanju Çolak ile Mersin'de esnaf ziyaretinde bulundu

01 Nisan 2017 Cumartesi, 16:54:58 Güncelleme: 17:00:55 AA

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Doğu'da ve Güneydoğu'da artık teröre bir noktayı koyuyoruz. Allah'ın izniyle bundan sonraki süreçte terörün tamamen kurutulmasıyla birlikte ki önemli bir mesafe katedildi, şu an o bölgedeki şehirlerimiz yeniden inşa ediliyor." dedi.

Elvan, Mersin merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki Şırnaklılar Derneğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, gelecek için barışa, huzura ve istikrara ihtiyaç olduğunu, demokrasinin güçlenmesi için çalıştıklarını söyledi. Anayasa değişikliği konusunda bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Elvan, her bir maddenin demokrasiyi daha sağlam temeller üzerine oturttuğunu ifade etti. Elvan, halka gerçek anlamda yetkiyi verdiklerini, millet ne derse onun olacağını vurgulayarak, hükümetin kim olması gerektiğine doğrudan vatandaşların karar vereceğini belirtti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde cazibe merkezi programı başlattıklarını hatırlatan Elvan, inanılmaz bir talep oluştuğunu anlattı. Her bir taraftan yatırım talebi geldiğine dikkati çeken Elvan, şöyle devam etti:

"Şırnak'a da yatırım yapmak isteyen var, Bitlis'e de Batman'a da Diyarbakır'a da Van'a da Kars'a da Ardahan'a da 85 milyarlık yatırım talebi geldi ve 350 bin kardeşimize iş sağlayacak, istihdam yaratacak bir yatırım teklifi geldi. Bu şunu gösteriyor, Doğu'da ve Güneydoğu'da artık teröre bir noktayı koyuyoruz. Allah'ın izniyle bundan sonraki süreçte terörün tamamen kurutulmasıyla birlikte ki önemli bir mesafe katedildi, şu an o bölgedeki şehirlerimiz yeniden inşa ediliyor. Güzel projelerle, güzel planlarla muhteşem şehirler oluşuyor. Cazibe merkezi programıyla da o bölgeleri şahlandıracağız, ayağa kaldıracağız. O firmalara destek vereceğiz ve orada güçlü, büyük yatırımların yapılmasının önünü açacağız."

"YENİ SİSTEMLE GÜÇLÜ BİR YAPI ORTAYA KOYULACAK"

Elvan, anayasa değişikliği maddelerinin getirdiği yenilikleri anlatarak, halk oylamasında destek istedi.Yeni sistemle güçlü bir yapının ortaya konulacağını ifade eden Elvan, "15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'mızın yapmış olduğu açıklamayla milletimiz sokaklara döküldü. Bizim her zaman güçlü liderlere ihtiyacımız var. Bir güçlü lider bir ülkenin geleceğini değiştirebilir. Onun için bizim güçlü hükümete, güçlü liderlere ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Daha sonra Bakan Elvan, dernek üyelerinin sorunlarını dinledi. Elvan'la derneği ziyaret eden eski milli futbolcu Tanju Çolak da halk oylamasında "evet" oyu verilmesini istedi. Buradaki programın ardından Elvan ve Çolak, genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden göçle gelen vatandaşların oturduğu mahallede gezerek, esnafı ziyaret etti. Elvan, ardından Çolak ile Çay Mahallesi'ne geçerek, burada bir ailenin misafiri oldu. Aile yakınlarıyla görüşen Elvan, halk oylamasında destek istedi.

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