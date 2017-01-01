03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
GÜNDEM

CHP liderinin oğlu Kerem Kılıçdaroğlu nişanlanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum kampanyası sürerken, oğluna ve müstakbel gelinine nişan yüzüğü takacak

01 Nisan 2017 Cumartesi, 16:56:24 Güncelleme: 17:38:19

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın haberine göre, oldukça yoğun bir referandum kampanyası yürüten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir akşamlığına ara verecek. Oğluna kız isteyecek.

TÖREN, AİLE ARASINDA GERÇEKLEŞECEK
Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu hafta sonu hayırlı bir işimiz olacak, delikanlıyı nişanlayacağız öyle diyelim." diye konuştu.

KEREM KILIÇDAROĞLU  EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATACAK
"Siyasette Kayırmacılık" üzerine doktora yapan Kerem Kılıçdaroğlu, kısa bir süre önce, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde ders vermeye başlamıştı.

'Sosyal Bilimler Enstitüsü Asya Çalışmaları' alanında yüksek lisans öğrencilerine ders veren Kerem Kılıçdaroğlu, askere gitmeden nişanlanacak.

2014’te yürürlüğe giren bedelli askerlik uygulamasından, hakkı olmasına rağmen yararlanmayan Kerem Kılıçdaroğlu’nun, askerden döndükten sonra dünyaevine gireceği kaydedildi.
 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 10
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 21:20
    Bu yorumu yaparak senin gavurdan ne farkın kaliyor
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 18:51
    Trabzonlular müslümandır. Öyle biliriz.
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 18:45
    DEMEK Kİ, KIZ TARAFI "EVET" DİYECEK...
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 18:24
    Haberi okumadan yorum yapan botlar var ya. Ne zaman askere gidecek diyor
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 18:10
    Ayrca Siyasette Kasetçilik Tez Konusunda da ülkemizde çalışma yapan siyaset bilimcilerimiz de mevcuttur!
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 18:01
    Bunun oğlu ne zaman askere gidecek diye soran şahıs; bedelli yapabiliyorken yapmayıp normal askerliğini yapacak senin benim gibi. Aç internette oku.
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 17:52
    EVET!!! hyr'lısı olsun bakalım .
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 17:51
    Bunun oglu ne zaman askere gidecek ?
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 17:19
    Doğru ve dürüst insanlar...hayırlı ve uğurlu olsun.
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ak Parti, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yargıya taşıyor
GÜNDEM

Ak Parti, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yargıya ...
Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Adil Öksüz sorusu
GÜNDEM

Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Adil Öksüz sorusu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir günü
GÜNDEM

CHP liderinin bir günü: Herkes gibi yatağımı özlüyorum ama. ...
Kemal Kılıçdaroğlu: Anayasa değişikliği yeni darbe süreci
GÜNDEM

"Anayasa değişikliği yeni darbe süreci"
Başbakan Yıldırım: Milletten yetkiyi almayan hiç kimsenin hiçbir önemi yoktur
GÜNDEM

"Milletten yetkiyi almayan hiç kimsenin hiçbir önemi ...
Kılıçdaroğlu'ndan Demirel'in mezarına ziyaret
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu'ndan Demirel'in mezarına ziyaret
Bursa'da terör operasyonu: 29 gözaltı
GÜNDEM

DEV OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: 29 GÖZALTI!
Başbakan Binali Yıldırım: Türkmen soydaşlarımızın yanında olacağız
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM: SOYDAŞLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ
İpsala Sınır Kapısı'nda geçişler başladı
GÜNDEM

İPSALA SINIR KAPISI'NDA GEÇİŞLER BAŞLADI

Ak Parti, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yargıya taşıyor
GÜNDEM

AK PARTİ, KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINI YARGIYA TAŞIYOR
Şırnak'ta 15 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı ele geçirildi
GÜNDEM

ŞIRNAK'TA 15 ADET RPG-7 ANTİ-TANK MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ
Prof. Dr. Nükhet Hotar: Kafası karışık seçmenlerimiz var
GÜNDEM

AK PARTİLİ HOTAR: KAFASI KARIŞIK SEÇMENLERİMİZ VAR