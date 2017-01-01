Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın haberine göre, oldukça yoğun bir referandum kampanyası yürüten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir akşamlığına ara verecek. Oğluna kız isteyecek.

TÖREN, AİLE ARASINDA GERÇEKLEŞECEK

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu hafta sonu hayırlı bir işimiz olacak, delikanlıyı nişanlayacağız öyle diyelim." diye konuştu.



KEREM KILIÇDAROĞLU EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATACAK

"Siyasette Kayırmacılık" üzerine doktora yapan Kerem Kılıçdaroğlu, kısa bir süre önce, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde ders vermeye başlamıştı.

'Sosyal Bilimler Enstitüsü Asya Çalışmaları' alanında yüksek lisans öğrencilerine ders veren Kerem Kılıçdaroğlu, askere gitmeden nişanlanacak.

2014’te yürürlüğe giren bedelli askerlik uygulamasından, hakkı olmasına rağmen yararlanmayan Kerem Kılıçdaroğlu’nun, askerden döndükten sonra dünyaevine gireceği kaydedildi.

