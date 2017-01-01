Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın haberine göre, oldukça yoğun bir referandum kampanyası yürüten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir akşamlığına ara verecek. Oğluna kız isteyecek.
TÖREN, AİLE ARASINDA GERÇEKLEŞECEK
Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu hafta sonu hayırlı bir işimiz olacak, delikanlıyı nişanlayacağız öyle diyelim." diye konuştu.
KEREM KILIÇDAROĞLU EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATACAK
"Siyasette Kayırmacılık" üzerine doktora yapan Kerem Kılıçdaroğlu, kısa bir süre önce, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde ders vermeye başlamıştı.
'Sosyal Bilimler Enstitüsü Asya Çalışmaları' alanında yüksek lisans öğrencilerine ders veren Kerem Kılıçdaroğlu, askere gitmeden nişanlanacak.
2014’te yürürlüğe giren bedelli askerlik uygulamasından, hakkı olmasına rağmen yararlanmayan Kerem Kılıçdaroğlu’nun, askerden döndükten sonra dünyaevine gireceği kaydedildi.
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Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 21:20Bu yorumu yaparak senin gavurdan ne farkın kaliyor00
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Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 18:51Trabzonlular müslümandır. Öyle biliriz.00
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Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 18:45DEMEK Kİ, KIZ TARAFI "EVET" DİYECEK...00
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Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 18:24Haberi okumadan yorum yapan botlar var ya. Ne zaman askere gidecek diyor00
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Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 18:10Ayrca Siyasette Kasetçilik Tez Konusunda da ülkemizde çalışma yapan siyaset bilimcilerimiz de mevcuttur!00
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Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 18:01Bunun oğlu ne zaman askere gidecek diye soran şahıs; bedelli yapabiliyorken yapmayıp normal askerliğini yapacak senin benim gibi. Aç internette oku.30
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Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 17:52EVET!!! hyr'lısı olsun bakalım .03
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Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 17:51Bunun oglu ne zaman askere gidecek ?03
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Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 17:19Doğru ve dürüst insanlar...hayırlı ve uğurlu olsun.90