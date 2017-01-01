Burdur'da elektrik akımına kapılan büyükbaş hayvanlar öldü

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, elektrik akımına kapılmaları sonucu 9 büyükbaş hayvan öldü.



Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde besicilik yapan Feyzullah Yörük, sabah hayvanlarını yemledikten sonra sağım işlemine geçti. Yörük, sağım yapıldıktan sonra metal kilitli yemlik sistemine temas eden 9 büyükbaş hayvanın yere yığıldığını gördü.





Besihaneye gelen veteriner, yaptığı kontrolde 8 hayvanın öldüğünü belirledi. Yaralı bir hayvan ise kurtarılamayacağı tespit edilince kesildi. Yörük, yaptığı açıklamada, cihaza elektrik veren kablodaki tahribatı fark etmediklerini söyledi.



Elektrik kaçağı olduğunu anlayınca fişi çektiğini dile getiren Yörük, "Fişi çeksem de akım hayvanlarımı öldürdü" dedi.