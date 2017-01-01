Burdur'da elektrik akımına kapılan büyükbaş hayvanlar öldü

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, elektrik akımına kapılmaları sonucu 9 büyükbaş hayvan öldü.
Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde besicilik yapan Feyzullah Yörük, sabah hayvanlarını yemledikten sonra sağım işlemine geçti. Yörük, sağım yapıldıktan sonra metal kilitli yemlik sistemine temas eden 9 büyükbaş hayvanın yere yığıldığını gördü.
Besihaneye gelen veteriner, yaptığı kontrolde 8 hayvanın öldüğünü belirledi. Yaralı bir hayvan ise kurtarılamayacağı tespit edilince kesildi. Yörük, yaptığı açıklamada, cihaza elektrik veren kablodaki tahribatı fark etmediklerini söyledi.
Elektrik kaçağı olduğunu anlayınca fişi çektiğini dile getiren Yörük, "Fişi çeksem de akım hayvanlarımı öldürdü" dedi.
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YORUMLAR 24
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Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 00:58Paraya kıyıp adam akilli tesisat yaptirsaydi ben elektrikciyim çok uyarıyoruz insanları ama cebimizden para çıkar diye kendi ihmarkarligi30
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Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 23:38üzülme dostum devlet zararını öder,nasıl öder diğer vatandaşlardan aldığı vergiyi senin ihmalini hatanı düzeltmek için kullanır,yok böyle adalet00
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Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 23:08kacak akim sigortasi30
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Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 23:08Zararı karşılanmamalı Fabrikasını sigortalı diyen yakan adammı dersin ineğini öldürüp nasıl osla devlet karşılar adammı dersin arabasını ucurumda atıp sigorta parasını alanmı dersin bence devlet bu tür ihmalleri olanların zararın karşılamamalıdır herkes dikkat edecek sora00
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Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 22:48Isvıcre,de yasiyorum böyle dıkkatsızlıkler hıc duymuyoruz.00
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Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 22:20Allah sabır versin.00
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Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 22:01Cana geleceğine Mala gelsin, iyi kendisi çarpılmamış00
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Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 22:00Geçmiş olsun etini bize değilde lütfen hayvanat bahçesine bağışlayın30
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Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 21:36kaçak akım koruyucu 100 lira.00
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Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 21:24Ahırın haline bak, neresi düzgün00
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