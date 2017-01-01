Adana'da gelin ve damat düğün salonu yerine polis merkezine gitti

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Misafirlerin salonda kendilerini beklediğini söyleyen Şenel Mert, "Ne olursa olsun, düğün iptal edilmeyecek. Biz espri olsun diye otomobili süsletirken 1 Nisan yazmıştık. Ama hırsızlar bize 1 Nisan şakası yaptı" diye konuştu.