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Adana'da gelin ve damat düğün salonu yerine polis merkezine gitti

01 Nisan 2017 Cumartesi, 17:35:32 DHA

Hayatlarının en mutlu gününde büyük bir şokla karşılaştılar

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    Adana'da damat Cengizhan Güvendik ile gelin Şenel Mert düğün öncesi hatıra fotoğrafı çektirmek için otomobil ile merkez Yüreğir İlçesi'nin Sepici Mahallesi'ne geldi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 19:54
    işte bu yüzden adanada yaşamak istemiyorum...
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 18:30
    dünya öyle bir hal aldı ki o kadar para arabada bırakılır mı diye suçlanırlar ne yazık ki çalınması normal geliyor artık
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 18:15
    Adana'da yaşıyorum ama bu şehre ısınamadım 40 yıldır.
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