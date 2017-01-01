Adana'da gelin ve damat düğün salonu yerine polis merkezine gitti
01 Nisan 2017 Cumartesi, 17:35:32 | Güncelleme: 17:39:13
DHA
Hayatlarının en mutlu gününde büyük bir şokla karşılaştılar
1
1|11
Adana'da damat Cengizhan Güvendik ile gelin Şenel Mert düğün öncesi hatıra fotoğrafı çektirmek için otomobil ile merkez Yüreğir İlçesi'nin Sepici Mahallesi'ne geldi.
2
2|11
Seyhan Nehri kıyısındaki piknik alanına araçlarını park eden çift, mesire alanında bol bol fotoğraf çektirdi.
3
3|11
Düğün salonuna gitmek için araçlarının yanına gelen Şenel Mert ile Cengizhan Güvendik, hayatlarının en mutlu gününde büyük bir şokla karşılaştı.
4
4|11
Çiftin 1 saat önce park ettiği otomobilin arka camını kıran hırsızlar, Şenel Mert'in içerisinde 12 bin lira para ile kredi kartlarının bulunduğu çantayı çaldı.
5
5|11
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, inceleme yaptı.
HABERİN DEVAMI
6
6|11
Misafirlerin salonda kendilerini beklediğini söyleyen Şenel Mert, "Ne olursa olsun, düğün iptal edilmeyecek. Biz espri olsun diye otomobili süsletirken 1 Nisan yazmıştık. Ama hırsızlar bize 1 Nisan şakası yaptı" diye konuştu.
7
7|11
Düğün saati yaklaşan çift, şikayetçi olmak için gelinlik ve damatlıkla polis merkezine gitti.