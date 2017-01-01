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Adil Öksüz'ün kardeşinin talebine mahkemeden ret

Adil Öksüz'ün cezaevinde tutuklu bulunan kardeşi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz soyadını değiştirmek için mahkemeye başvurdu ancak mahkeme bu talebi reddetti

01 Nisan 2017 Cumartesi, 18:33:11 Güncelleme: 18:36:03 DHA

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün hava kuvvetleri imamı olduğu iddiasıyla aranan Adil Öksüz'ün cezaevinde tutuklu bulunan kardeşi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz'ün, soyadını değiştirmek için açtığı davada mahkeme ret kararı verdi.

Karabük'te, örgütün üniversite yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada dava açılan 16 akademisyen arasında bulunan FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün tutuklu kardeşi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz, eşi ve çocuklarıyla birlikte soyadlarını değiştirmek için avukatı aracılığıyla dava açtı. 12 Ekim'de Safranbolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunan Öksüz, soyadlarını 'Berrak' olarak değiştirmek için talepte bulundu. Mahkeme Ahmet Öksüz'ün soyadı değişikliği talebini reddetti. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz'ün avukatı, mahkeminin değişiklik talebini neden kabul etmediğini, gerekçeli kararda öğreneceklerini söyledi.

Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü eski Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında da "Darbeye karışan Adil Öksüz'ü ağabey olarak kabul etmiyorum. Aynı soyadı taşımak istemiyorum. Soyadımı değiştirmek için mahkemeye başvurdum" demişti.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 20:25
    sizin bu dünyadaki azabınız nedir ki toprak altı fena
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 20:14
    belki "gülen" olarak değiştirmek isteseydi kabul edilebilirdi...
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