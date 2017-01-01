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Zaho Emniyet Müdüründen PKK iddiası!

Zaho Emniyet Müdürü Şıvan Sındi, terör örgütü PKK'nın sınıra 50 adet tünel kazdığını söyledi

01 Nisan 2017 Cumartesi, 20:03:27 Güncelleme: 22:26:18 AA

Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentine bağlı Zaho ilçesindeki Türkiye sınırına yakın bölgelerde yaklaşık 50 tünel kazdığı iddia edildi.

Zaho Emniyet Müdürü Şıvan Sındi, Türkiye sınırına yakın Zahoilçesinde PKK'ya ait çok sayıda sığınak şeklinde tünellerin bulunduğunu belirtti.

Sındi, "PKK, Türkiye ve Kürdistan Bölgesi sınırı üzerindeki bölgelerde yaklaşık 50 tünel kazmış. PKK'nın tünelleri daha çok sığınak şeklinde olup patlayıcı madde deposu olarak kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Zaho'ya bağlı dağlık bölgede yer alan Kesrok ve Mergeşiş köyü arasındaki yol üzerinde büyük bir patlamanın meydana geldiğini söyleyen Sındi, "Patlama, PKK üyeleri tarafından gerçekleştirildi." dedi.

Patlamanın meydana geldiği yerde daha önce bir tünelin ortaya çıktığına işaret eden Sındi, "PKK daha önce bu bölgede bir tünele çok sayıda patlayıcı madde yerleştirmişti." bilgisini verdi.

PKK'nın özellikle köylüler üzerindeki baskısının her geçen gün arttığını dile getiren Sındi, ortaya çıkan sığınak şeklinde tünellerin sivilleri tedirgin etmeye başladığını kaydetti.

Sındi, söz konusu patlamanın meydana geldiği bölgede yolun onarılması için çalışmaların başlatıldığını ve incelemelerin devam ettiğini aktardı.

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YORUMLAR 15
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 00:54
    Zaho nere nereye bağlı
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 00:05
    SUANKI MÜCADELE EN ÜST SEVIYEDE ICIM RAHAT BENIM
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 00:04
    E acmissa kapatalim olmazmi
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 00:03
    Kazsınlar sıkıntı yok,dronlar la bizimkilerde görüyordur,tünel içine girince bombalarız,hem delik kapanır,hemde gübre olur...
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 22:55
    Zaho Emniyet Müdürü biliyorsa, uçan kuşun özel tercihlerini bilen ABD fazlasını biliyordur.
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 22:54
    Suriye ve Irak'ta savaş bitince işimiz zor olacak. Ben artık sınır komşumuzun Suriye ordusu olmasını ümit ediyorum.
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 22:49
    bu ülkenin şehirlerinde yılarca tünel kazdılar birileri seyretti.
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 22:49
    Sevgili müdürüm bildirin gerekli yerlere gereken neyse yapılsın.sn.bakan süleyman soylu nun kesin talimatı mevcut.yerle bir edilsin.açıklama yapmakta ki amaç nedir?imha edildikten sonra gerekli açıklama yapılsın.
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 22:33
    Yok oyle birsey
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 22:30
    Geregi yapilir
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