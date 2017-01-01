16 Nisan’dan sonra Suriye ve Irak politikası yenilenecek
02 Nisan 2017 Pazar, 04:08:44 | Güncelleme: 12:38:15
PKK/YPG, Suriye’de 100 bin kişilik ordu kurmak için çalışıyor. Bu gelişmeler Ankara'yı harekete geçirdi. Referandum sonrası Irak-Suriye politikası yenilenecek
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Türkiye’nin odaklandığı referandumdan sonra hükümeti; dış politikada, terörle mücadelede ve iç siyasette çok önemli gelişmeler ve karar süreçleri bekliyor. Referandumdan sonra; bölgedeki son gelişmeler ışığında; Irak, Suriye, Avrupa Birliği, Rusya, ABD ilişkileri, izlenen politikalar gözden geçirilip yeni adımlar atılacak. Terörle mücadelede sahadaki son durumun fotoğrafı çekilip yeni stratejiler izlenecek.
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YENİ BİR YOL HARİTASI ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR
Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre 16 Nisan’da referandum sandığından çıkacak sonuç, kuşkusuz birçok adımın atılmasında belirleyici olacak ancak özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra siyaset kurumunda, bir arındırma sürecine girileceği ifade ediliyor. Bunun yol ve yöntemine de referandumdan sonra karar verilecek.
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İç politikadaki ikinci mesele, FETÖ’nün içlerine girip tahrip ettiği kurumların yeniden yapılandırılması, kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi. Bu konuda reform niteliğinde adımlar gelebilir. 2019’a kadar geçecek sürede çıkabilecek sorunlara ve çözümlerine ilişkin bir yol haritası üzerinde çalışılıyor.
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DIŞ POLİTİKADA RADİKAL ADIMLAR ATILABİLİR
Avrupa Birliği ile yaşanan kriz başka olmak üzere yeni ABD yönetimi ile politikaların uyumlaştırılmasına ve sorunların giderilmesine yönelik girişimlerde bulunulacak. Rusya ile normalleşme iradesinden sonra ilişkilerin seyri gözden geçirilecek. Buna komşularla ilişkiler de dahil.
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Suriye, Irak, ABD, Rusya, AB ilişkilerinde radikal kararlar ve adımlar atılabilir. Özellikle AB ile yaşanan süreçle ilgili kullanılan dilin yumuşaması ve ortak aklın işletilmesi bekleniyor. Şu anda konjonktürel olarak bazı adımlar atılamıyor.
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PKK/YPG’YE YÖNELİK SINIR ÖTESİ OPERASYON GÜNDEMDE
Sahada terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen başarılı operasyonlardan sonra bölge halkını kazanmaya ve psikolojik üstünlüğü kalıcı hale getirmeye yönelik adımlar atılacak. Meskûn mahalde terör örgütünün ağır yenilgiye uğratılmasının ardından oluşan devlet otoritesi, vatandaş-devlet bağı, kalıcı hale getirilecek; buna yönelik adımlar atılacak.
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Terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik sınır ötesinde de operasyonlar gündemde. PKK/YPG, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın hayali olan Suriye’de 100 bin kişilik ordu kurmak için çalışıyor. ABD ve Rusya’nın desteğiyle ağır silahlar edinen terör örgütü, birlik-tabur-alay 3’lü sistemiyle silahlı gücünü yapılandırıyor; zırhlı mekanize tugaylar kuruyor.
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Terör örgütünün elde ettiği, rezerv alanlar ve askeri kapasiteyle; halkı da yanına alarak elde edeceği federal statüyle sınırdan Türkiye’yi, halkını ve topraklarını tehdit etmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Aynı tehdit, Irak için de geçerli. Bir terör kuşağının Türkiye’ye yönelme riskine dikkat çekiliyor.
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BAB’DA PATLAYICI İMHA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
TSK, Suriye’nin El Bab İlçesi’nde mayın ve el yapımı patlayıcı imha çalışmalarına devam ediyor. Fırat Kalkanı Harekâtı’nın başladığı günden bu yana, Cerablus ile Azez arasında terör unsurlarından temizlenen bölgelerde 8 bin 686 el yapımı patlayıcı ile 5 bin 204 mayın tespit edildiği açıklandı.
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TSK’dan yapılan bilgilendirmede, El Bab’ın tamamen kontrol altına alınmasının ardından bölgeden temizlenen DEAŞ’ın tuzakladığı çok miktarda mayın, el yapımı patlayıcı ve patlamamış mühimmatın tespit edildiği kaydedildi. Mayın ve el yapımı patlayıcıların genellikle yol, menfez, bina girişleri ve içlerine tuzaklandığı ifade edildi.
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Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında terör örgütü DEAŞ’tan temizlendikten sonra mülteci ve sığınmacılara kucak açan Halep’in El Bab İlçesi’nde, Türkiye’den dönen Suriyeliler de işyerleri açmaya başladı.