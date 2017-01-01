03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

16 Nisan’dan sonra Suriye ve Irak politikası yenilenecek

02 Nisan 2017 Pazar, 04:08:44

PKK/YPG, Suriye’de 100 bin kişilik ordu kurmak için çalışıyor. Bu gelişmeler Ankara'yı harekete geçirdi. Referandum sonrası Irak-Suriye politikası yenilenecek

  • 1
    1 | 18

    Türkiye’nin odaklandığı referandumdan sonra hükümeti; dış politikada, terörle mücadelede ve iç siyasette çok önemli gelişmeler ve karar süreçleri bekliyor. Referandumdan sonra; bölgedeki son gelişmeler ışığında; Irak, Suriye, Avrupa Birliği, Rusya, ABD ilişkileri, izlenen politikalar gözden geçirilip yeni adımlar atılacak. Terörle mücadelede sahadaki son durumun fotoğrafı çekilip yeni stratejiler izlenecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 4
  • Misafir 20 saat önce
    ne oldu 16 nisan da sihirli değenek mi var
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 11:15
    Rusyadan S-400 füze hava savunma sistemleri ülkemiz içinde karışıklık çıkarılarak Amerika ,İngiltere Avrupa birliği ülkelerinin sivil insanları koruma kılıfı ile uçuşa yasak bölge kurarak ülkemizi işgal etmelerinin önünü tamamen kapatacak..Füze savunması güçlü bir ülkede uşuşa yasak bölge kurulamaz.
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 10:24
    Anlaşıldı.. Çin Türklere yardıma geliyor. Kuzey Kore'nin eli ise tetikte ;)
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 09:15
    neden referandum sonrası ?
Kalan karakter : 300