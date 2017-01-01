16 Nisan’dan sonra Suriye ve Irak politikası yenilenecek

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YENİ BİR YOL HARİTASI ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre 16 Nisan’da referandum sandığından çıkacak sonuç, kuşkusuz birçok adımın atılmasında belirleyici olacak ancak özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra siyaset kurumunda, bir arındırma sürecine girileceği ifade ediliyor. Bunun yol ve yöntemine de referandumdan sonra karar verilecek.