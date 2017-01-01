SON DAKİKA! Manisa'da deprem

AFAD'ın verilerine göre, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 08.32'de merkez üssü Şehzadeler ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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YORUMLAR 2
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Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 09:19İzmir Çiğli den hissettik. Dolap ve yatak sallandı.00
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Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 09:12Deprem bu dünyanın gerçeği tüm yerleşim ve imar planları buna uygun yapılmalı. Peki yapılıyor mu?00
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