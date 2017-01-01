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Manisa deprem
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SON DAKİKA! Manisa'da deprem

Depremin büyüklüğü 4,3 olarak belirlendi

02 Nisan 2017 Pazar, 09:03:05 Güncelleme: 10:44:47 AA

AFAD'ın verilerine göre, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 08.32'de merkez üssü Şehzadeler ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 09:19
    İzmir Çiğli den hissettik. Dolap ve yatak sallandı.
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 09:12
    Deprem bu dünyanın gerçeği tüm yerleşim ve imar planları buna uygun yapılmalı. Peki yapılıyor mu?
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