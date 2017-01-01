SON DAKİKA! Manisa'da deprem

AFAD'ın verilerine göre, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 08.32'de merkez üssü Şehzadeler ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.