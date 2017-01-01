Adana'da Cem Atalmış'ın cinayetiyle ilgili 1 kişi tutuklandı, firari zanlı yakalandı
02 Nisan 2017 Pazar, 10:12:49 | Güncelleme: 03 Nisan 2017 Pazartesi, 00:20:41
İHA
Firari zanlı Deniz T., Diyarbakır'da alışveriş yaparken yakalandı
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Adana'da kaybolmasının ardından, işkence yapılıp tabanca ile öldürüldükten sonra gömülen şahsı öldürdüğü ileri sürülen iki şüpheliden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Alınan bilgiye göre, 29 Cumartesi günü, Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde ormanlık alanda 9 gün önce kaybolan Cem Atalmış'ın (38) gömülü halde cesedi bulunmuştu.
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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği dedektifleri yaptıkları çalışmada, Mehmet T. ile D.T.'nin cinayeti işlediğinin belirledi.
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İstanbul'da gözaltına alınan Mehmet T. ifadesinde, cinayeti D.T.'nin, Atalmış'ı ev satma bahanesiyle dolandırıp 160 bin lirasını aldığı da ortaya çıkacağı için işkence yaptıktan sonra tabanca ile öldürdüğünü söylemişti.
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İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlılardan D.T.'nin aranması çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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OLAY
Oto kiralama işi yapan Cem Atalmış'ın müşterisi Deniz T., inşaat halindeki bir binadan yatırım amaçlı daire almayı teklif etti.
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Cem Atalmış da müteahhit ile görüşüp, 60 bin lira peşinat verip daireyi almak için anlaşma yaptı. Deniz T., bir süre sonra müteahhitte giderek, "Daireyi almaktan vazgeçtik" diyerek parayı geri aldı.
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Durumdan haberi olmayan Cem Atalmış, farklı zamanlarda daire için Deniz T.'e 60 bin TL daha ödedi.
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OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNMUŞTU
İnşaat bitmesine rağmen daireyi teslim alamayan Cem Atalmış, 21 Mart günü konuşmak için Deniz T. ile buluştu, o günden sonra da kendisinden haber alınamadı.
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Cem Atalmış'ın 2 cep telefonuna da ulaşamayan eşi Esma Atalmış, polise kayıp başvurusunda bulundu.
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Polis, Cem Atalmış'ın otomobilini kaybolduktan 2 gün sonra mezarlıkta terk edilmiş olarak buldu.Cem Atalmış'ın öldürüldüğünü düşünen Cinayet Bürosu ekipleri, Deniz T.'nin peşine düştü.
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Mobese ve işyerlerine ait güvenlik kameralarının kayıtlarını toplayan ekipler, Cem Atalmış'ın aracının en son Karaisalı yönüne gittiğini, bir süre sonra da başka bir sürücü tarafından Adana'ya getirildiğini belirledi.
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İTİRAF ETTİ, CESET ÇIKARTILDI
Cinayet Bürosu dedektifleri, Karaisalı bölgesinde Atalmış'ın cesedini ararken, Deniz T.'nin amcasının oğlu Mehmet T.'nin de olaya karıştığı ortaya çıktı.
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Ekipler Mehmet T.'yi, Silivri'de saklandığı eve operasyon düzenleyerek yakaladı.
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ALIŞVERİŞTE YAKALANDI
Adana'da kaybolduktan 9 gün sonra cesedi bulunan kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında aranan zanlı, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde pazar alışverişi yaptığı sırada yakalandı.
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Alınan bilgiye göre, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaybolduktan 9 gün sonra cesedi bulunan 36 yaşındaki Cem Atalmış'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın zanlılarından Deniz T'nin (30), Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.
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Şüphelinin, ilçenin köylerine gidebileceğini değerlendiren ekipler, 5 köyde belirlenen adreslere operasyon düzenledi ancak şüpheliyi bulamadı. Daha sonra zanlının ilçe merkezinde olduğunu tespit eden ekipler, Deniz T'yi pazar yerinde alışveriş yaptığı sırada yakaladı.
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Polis nezaretinde uçakla Adana'ya getirilen zanlı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi. Deniz T, gazetecilerin "Cinayeti neden işledin?" sorusuna "Diyecek bir şeyim yok." şeklinde cevap verdi.
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Şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Adana'da, 21 Mart'ta kaybolan Cem Atalmış'ın cesedi, oluşturulan özel ekip tarafından 30 Mart'ta bulunmuş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.