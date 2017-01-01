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Adana'da Cem Atalmış'ın cinayetiyle ilgili 1 kişi tutuklandı, firari zanlı yakalandı

02 Nisan 2017 Pazar, 10:12:49 İHA

Firari zanlı Deniz T., Diyarbakır'da alışveriş yaparken yakalandı

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    Adana'da kaybolmasının ardından, işkence yapılıp tabanca ile öldürüldükten sonra gömülen şahsı öldürdüğü ileri sürülen iki şüpheliden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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