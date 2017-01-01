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YDS başladı

ÖSYM tarafından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başladı

02 Nisan 2017 Pazar, 10:47:40 Güncelleme: 10:50:29 AA

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başladı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından düzenlenen YDS, saat 10.00'da başladı. Sınav, 3 saat (180 dakika) sürecek.

09:45'TEN SONRA GELENLER SINAVA ALINMADI
Erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, kimlik kontrolü yapılarak ve güvenlik kontrolünden geçirilerek sınav salonlarına alındı. Sınav binalarının kapıları saat 09.45'te kapatılarak, bu saatten sonra gelenler alınmadı.

23 FARKLI DİL
YDS İlkbahar Dönemi Sınavı, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca dillerinden yapılıyor.

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