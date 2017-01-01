AK Parti tabanı yeni sisteme ikna oldu mu? “Hayır” çıkarsa hükümet nasıl bir strateji izleyecek? Erken seçim gündeme gelecek mi? Tüm bu sıcak soruları ise AK Parti Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’ya yönelttim..

Referandum’a 2 hafta kaldı. Muhalefet “Hayır” oylarının önde olduğunu söylüyor. Sizin açınızdan durum nasıl?

Kampanya iyi gidiyor. Her şey yerli yerine oturmaya başladı. Bu Anayasa değişikliği Meclis’ten geçtikten hemen sonra muhalefetin aleyhteki kampanyası etkili olmuştu, “Hayır” biraz önde görünüyordu. Zaten bilimsel araştırmalara göre, bir şeyi karalamanın etkisi doğruyu söylemeye oranla 13 kat fazlaymış! Özellikle okumayanlar, irdelemeyenler bu söylemler üzerinden değer biçiyordu. 26 Şubat’tan sonra araziye indik. Milleti bilgilendirdikçe o kafa kirliliği ortadan kalkıyor, “Aaa, öyle mi?” diyenlerin oranı çoğalıyor. “Evet”ler önde. Kampanya sürecini iyi yürütüyoruz.

“Hayır” çıkarsa, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık olmaması için hükümetin bir B planı var mı?

Bir Anayasa değişikliği yaptık. “Hayır” denirse bu dünyanın sonu değil. Nihayetinde bu bir oylama. Getirdiğimiz proje doğrudur. Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Dediğiniz gibi farklı bir sonuç çıkarsa, çok doğru olan, millet ve devlet için yararlı sonuçlar getirecek bu projeyi yeterince anlatamamışız demektir. Orada da kusuru kendimizde ararız. Ama yeni Anayasa projesi de gündemden düşmez.

Erken seçim gündeme gelir mi?

Hayır. Zaten koşullar zorlamadıkça hiçbir zaman erken seçimden yana olmadık. n

Başbakan Binali Yıldırım, “Evet oyu 1 bile fazla çıksa bizim için yeterlidir” dedi. Bu, durumun biraz bıçak sırtı olduğu kaygısı taşındığını mı gösteriyor?

O, meşruiyet bakımından söylenen bir söz. Bu değişiklik 50+1 ile geçerse hukuki meşruiyet var demektir. Elbette ki siyasal açıdan bakarsak bunun daha da yüksek olması bize güç katar. n Durumun başa baş olduğu söyleniyor, doğru mu? Hayır, bıçak sırtı gibi bir durum söz konusu değil.

Cumhurbaşkanı’nın “Hayır” çadırına ziyarete gitmesi de bu bağlamda yorumlandı...

Biz birlikte Türkiye’yiz. Cumhurbaşkanı’nın ziyareti de bunu ifade ediyor.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Star Gazetesi’nin genel yayın yönetmeni Nuh Albayrak, son yazısında “Hayır çıkması durumunda Cumhurbaşkanı’nı halkın seçmesinden vazgeçilmesi ve Cumhurbaşkanı’nın yetkileri budanması gerekir” demiş. Böyle bir şey gündeme gelir mi?

Buradan geri dönüş olabilir mi? Hangi siyasetçi çıkıp millete “Ey halkım, 2007’de koşullar farklıydı, bugün farklı. Gelin, Cumhurbaşkanı’nı gene Meclis seçsin” diyebilir? Dese millet kabul eder mi? Cumhurbaşkanı’nın seçim süreçleri hep tartışmalı olmuştur. Entrika, tehdit ve vesayetçilik vardır. Bunun sonuncusunu da 2007’de yaşadık. Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesini ülkenin yüzde 57’si onayladı. Bunun iki anlamı var: Bir, millet Cumhurbaşkanı seçim süreçlerinin entrikalı olmasını istemiyor. İki, Türkiye’nin bir hükümet modeli sorunu var. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanı’nın doğrudan halk tarafından seçilmesi, hükümet modeline ilişkin sorunun çözümüyle alakalı güçlü bir adımdır. Bu Anayasa değişikliğiyle 2007’de başladığımız süreci tamamlıyoruz.

‘NE İSTERSEM YAPARIM DERSEN BİR DAHAKİ SEÇİMDE NAL TOPLARSIN!’

“Yeni sistemde Cumhurbaşkanı aynı zamanda partisinin genel başkanı olursa, milletvekili listelerini o belirleyecek ve dolaylı yoldan Meclis üzerinde hâkimiyet kuracak” deniliyor...

Cumhurbaşkanı’nın partisine üye olmasını engelleyen düzenleme, hak yoksunluğu içeren bir yasaktır. Biz bunu ortadan kaldırdık. “Cumhurbaşkanı, yürütme yetki ve görevini Bakanlar Kurulu’yla birlikte kullanan kişi konumunda olacak ama buna rağmen partisiyle ilişiğini kesecek” demek, vesayetçi bir projedir. Demokraside böyle bir şey olabilir mi? Partili olmak ile tarafsızlığı birbirine karıştırmamak lazım. Tarafsızlık, kamuyla alakalı iş ve işlem yaparken adaletli davranmaktır. Başbakan’ın partisi yok mu? Bakanların partisi yok mu? Belediye başkanlarının partileri yok mu? Siyasi partiler, demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru. Partileri kötü gösterip Cumhurbaşkanı’nın üye olmasının risk teşkil edeceği algısı oluşturmak, demokratik değil.

Peki, kendi genel başkanları Cumhurbaşkanı olursa milletvekilleri onu nasıl denetleyebilecek?

Meclis’in elinde denetim araçları var. Soruşturma mekanizmaları var. Meclis ayrıca yasa yapma yetkisini kullanarak bunu bir denetim aracına dönüştürebilir. Meclis, Cumhurbaşkanı’nın kararnameyle düzenleme yaptığı bir alanı uygun bulmuyorsa, kanun çıkararak o alanı düzenleyebilir. Milletvekili listelerinin oluşum süreci de çok yanlış takdim ediliyor. Cumhurbaşkanı’mızla uzun süre beraber çalıştım. Katılımcılığı önemseyen bir çalışma biçimi var. Recep Tayyip Erdoğan güçlü bir figürdür. Ama “Nereye giderse her şey susar, ne diyorsa o olur” diye bir şey yok. Cumhurbaşkanı’na bir başkasının yanında bir şey söylenmez ama baş başa olduğumuzda konuşuruz. Gündemi belli olan bir toplantı yapılır, orada gerekli konuları tartışırız.

Ama yeni sistemde bu konular Meclis’te kamuoyu önünde tartışılıyor olacak.

Bakın, oradaki tartışma partinin yetkili gruplarına sirayet eder. Kararların oluşma süreçleri var. O katılımcılık süreçlerinde herkes konuyla ilgili görüş ve kanaatini özgürce ifade etme hakkına sahip. Milletin menfaatine olmayan, ülkemizin büyümesine katkı sağlamayan bir şeyin arkasında kimse durmaz. Nihayetinde partiler, bir taraftan programlarını gerçekleştirip bir taraftan da hedef kitlelerinin beğenisini dikkate almak zorunda. “Ne istersem yaparım” dersen, bir dahaki seçimde nal toplarsın! (Gülüyor.)

‘CUMHURBAŞKANI’MIZ PARTİNİN GÜCÜNÜ EZEBİLECEK BİR POZİSYONU KİMSEYE VERMEZ’

“Yeni sistem kabul edilirse Cumhurbaşkanı danışmanlarının merkezde olacağı bir siyasi zemin ortaya çıkacak, AK Parti’deki mevcut kadro zayıflayacak. Eğer “Hayır” çıkarsa da Başbakan ve AK Parti bu süreçten daha güçlü çıkacak” iddiasında bulunanlar var. Referandum, böyle bir dönüşüme neden olur mu?

“Taş yerinde ağırdır” diye bir atasözü vardır. Dengelerin güçlü bir şekilde sağlanabilmesinin en önemli aracı, siyasi partilerdir. Bu konumda olan bir partiyle bürokratik katmanları mukayese etmek çok gerçekçi değil diye düşünüyorum. Parti, varlığını ve bütünlüğünü korur. Biz teşkilatlarımızla birlikte bir bütünüz. O bütünlüğü koruyarak Türkiye’nin sorunlarını omuzluyoruz. Siyasetin içerisinde yoğrularak gelmiş, her kademesinde görev yapmış, sorumluluk üstlenmiş, Türkiye’nin en deneyimli siyasi kişiliği olan Cumhurbaşkanı’nın partinin gücünü ezebilecek bir pozisyonu kimseye verebileceği kanısında değilim.

Peki “Referandumda ‘Hayır’ çıkarsa AK Parti içinde bölünme olur” dedikodularına ne diyorsunuz?

Yine bir atasözü: “Aç tavuk kendisini darı ambarında sanırmış!” (Gülüyor) Biz çok güçlü bir partiyiz. Aramızdaki ilişkiler güçlü, değer ölçülerimiz sağlam. Kendimizi “Erdemliler topluluğu” olarak tanımlayarak yola çıktık. Bakın, bize yöneltilen sorulardan biri de: “Siz ülkeyi yönetirken neye ihtiyacınız oldu da yapamadınız?” Bizim arkadaşlarımızın yönetici pozisyonunda olmadığı bütün süreçler sorunludur. Ama bizde uyum var. Cumhurbaşkanı’mız bizim kurucumuz. Başbakan’ımız kurucularımızdan. Türkiye’nin büyümesine odaklanmışız. “Gerisi teferruat” deyip ülkeyi yönetiyoruz. Ama ileride başka iktidarların yönetimi üstlenmesi durumunda daha önce yaşanan sorunların yaşanmayacağının hiçbir garantisi yok.

‘Tek adamlık söz konusu değil’

AK Parti tabanında, “14 yıldır partiye her türlü desteği verdik fakat şimdi tek bir makamı bu kadar yetkiyle donatmak doğru değil” diye düşünen insanlar olduğu iddia ediliyor. Buna ne diyorsunuz?

Bu söylem azınlıktadır. Bu modelin tek adamlığa yol açacağını düşünen AK Partililer olduğunu zannetmiyorum. Başbakan ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanı var. Hem devletin birliğini, bütünlüğünü temsil ediyor hem de yürütme yetki ve görevini yürütüyor. Ama tek adamlık söz konusu değil. Bir devletin yönetim şeması içinde binlerce kişi, binlerce yetkili makam vardır. Valiler, kaymakamlıklar, bakanlıklar, müsteşarlar, genel müdürler... Bütün bunlara rağmen yönetimin tek adama verildiğini söylemek gerçekçi değil. Ama sembolik olarak Cumhurbaşkanı birliği, bütünlüğü ve sorumluluğu yüklenen adam demektir. Elbette o düzeyde tek başına yapacağı tasarruflar olacaktır. Bakanları, başkan yardımcılarını ve üst düzey memurları o atayacak. Bugün de öyle değil mi? Kamu yönetiminde 3 temel kriter vardır; meşveret, adalet ve ehliyet-liyakat. Yürütmenin başındaki Cumhurbaşkanı, elbette ki bu ölçütlere göre tasarrufta bulunacaktır. Bunları yaparken de kendisini enforme edecek, besleyecek danışmanlar, müşavirler heyeti olacaktır. Bu pencereden bakıldığında “Her şeyi tek adam yapacak” demek çok gerçekçi değil.

AK Parti tabanının yeterince ikna olmadığı ve parti teşkilatının yeterince çalışmadığı söyleniyor.

Bunu söylemek, teşkilatımıza haksızlık olur. Aksayan yanlar elbette var ama teşkilatlarımız AK Parti’nin omurgasıdır. Tüm teşkilatın aynı kalitede olduğunu söyleyemeyebiliriz ama bütünü itibarıyla çok tempolu bir şekilde çalışıyorlar. Tabii seçmenlerimiz, normal seçimlerde olduğu gibi AK Parti teşkilatlarının meydanlarda daha fazla görünür olmasını istiyorlar ama o görünürlük yok. Nihayetinde bu bir Anayasa değişikliği ve Türkiye’nin tercihi. Dolayısıyla simgesel olarak daha çok Türk bayrağı kullanıyoruz. Ortak unsurların görünür olmasını tercih ediyoruz.