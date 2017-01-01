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Hakkari Şemdinli
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Şemdinli'de tanksavar AT4 silahı ele geçirildi

Güvenlik güçleri, Hakkari kırsalındaki operasyonlarda 60 kilogram amonyum nitratla hazırlanmış el yapımı patlayıcı ile tanksavar silahı ele geçirdi

02 Nisan 2017 Pazar, 12:32:13 Güncelleme: 12:47:45 AA

Hakkari kırsalındaki operasyonlarda 60 kilogram amonyum nitratla hazırlanmış el yapımı patlayıcı ile tanksavar silahı ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, yurt genelinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

60 KİLO AMONYUM NİTRATLA HAZIRLANMIŞ EL YAPIMI PATLAYICI

Bu kapsamda Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı İncesu Uzuntarla mevkisinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ve 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurlarınca yapılan operasyonda bir tüp ve 60 kilogram amonyum nitrat ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.

ARAZİ ARAMALARINDA TANKSAVAR A74 SİLAHI BULUNDU

Patlayıcıyı imha eden güvenlik güçleri, arama çalışmalarında ise roketatar mühimmatı buldu. Şemdinli'deki arazi aramalarında ise tanksavar AT4 silahı ele geçirildi. Geçen hafta etkisiz hale getirilen bir teröristin yanında da aynı silah bulunmuştu.

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