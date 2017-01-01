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Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi
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Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi hafriyat sahasında göçük

02 Nisan 2017 Pazar, 14:20:28 Güncelleme: 16:55:21 AA

Çapa'daki İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi yerleşkesinde meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, çalışma esnasında toprak altında kalan işçinin Mehmet Sezer olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin 2 saatlik çalışmaları sonucu Sezer, toprak altında kaldığı yerden çıkarıldı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Sezer, göçük alanının hemen karşısındaki acil bölümüne sedye yardımıyla kaldırıldı.

Olaya tanık olan Metin Dilsiz, kanalizasyon inşaatında işçi olarak çalışan Sezer'in göçük esnasında boynundan aşağısının toprak altında kaldığını söyledi.

Göçüğü görür görmez olay yerine koştuklarını belirten Dilsiz, önce itfaiye ekiplerine haber verdiklerini sonra da elleriyle toprağı kazarak Sezer'in nefes almasını sağladıklarını belirtti.

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