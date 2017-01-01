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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan hafriyat dökenlere sert uyarı

"Bu işin şakası yok ve o kişiyi de ormanı tahrip ettiğinden dolayı Orman Kanunu mucibince savcılığa, mahkemelere sevk edeceğiz. Talimatım bu."

02 Nisan 2017 Pazar, 14:42:39 Güncelleme: 14:46:27 AA

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "İstanbul Belgrad Ormanı'nda yol kenarına birkaç kamyon moloz dökülmüş, ayrıca Kilyos tarafına sahile dökülmüş. Bunları tespit ettik. Şimdi ben buradan şu mesajı veriyorum; Orman Teşkilatıma talimat verdim, yakaladığınız zaman Orman Kanunu uygulayacaksınız." dedi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret eden Eroğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlığının Çanakkale'de yaptığı yatırımlar hakkında bilgi veren Eroğlu, barajlardaki su seviyesinin yeterli olduğunu söyledi.

Eroğlu, bu sene hava koşullarının da normal seyrettiğini, bu nedenle herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Barajlarda yeteri kadar suyumuz var. İçme suyu açısından bir problem yok. Zaten biliyorsunuz bu sene çok büyük kuraklık yok. Yani normal, yağışlar normal, büyük ölçüde normal. Esasen biz büyük kuraklıklarda bile su sıkıntısı yaşatmadık. 2007'de büyük kuraklık oldu, yaşatmadık. 2014 yılında büyük kuraklık oldu yaşatmadık. Dolayısıyla da çiftçilerimize de vatandaşlarımıza da yeteri kadar su vereceğiz. Endişe etmesinler. Her yıl nisan, mayıs aylarında bir plan hazırlanır, o plana göre A,B,C planları vardır. O uygulamaya geçer. Vatandaşa sıkıntı çektirmeyiz."

"HADİ, HELE BİR DÖKSÜN BAKAYIM"

Barajlara, havzalara ve ormanlık alanlara hafriyat döküldüğü yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Eroğlu, şunları kaydetti:

"Mesela İstanbul Belgrad Ormanı'nda yol kenarına birkaç kamyon moloz dökülmüş, hemen tespit ettik. Ayrıca Kilyos tarafına sahile dökülmüş. Bunları tespit ettik. Şimdi ben buradan şu mesajı veriyorum; Orman Teşkilatıma talimat verdim, yakaladığınız zaman Orman Kanunu uygulayacaksınız. Bakın buradan herkes, bütün kamyoncular da bilsin, nitekim belli ekipler ve gizli kameralar kurduk. Yakaladığımız zaman Orman Kanunu uygulayacağız. Kamyonuna, her şeyine el koyacağız. Bu işin şakası yok ve o kişiyi de ormanı tahrip ettiğinden dolayı Orman Kanunu mucibince savcılığa, mahkemelere sevk edeceğiz. Talimatım bu. Kusura bakmayın, hiç kimsenin böyle hakkı yok. Hiç kimsenin havzalara kaçak çöp döküm yapma hakkı yoktur. Dolayısıyla bunu ihlal edenler kesinlikle cezalandırılacaklardır. 'Kamyonuna, ne varsa el koyun' diye talimat verdim yani. Hadi, hele bir döksün bakayım."

Beraberindeki Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez'e de yeniden talimat veren Eroğlu, "İsmail Bey, Orman Kanunu uyguluyoruz. Bütün şeyine el koyacaksınız. İdari mal olarak kayda geçireceksiniz kamyonlarını." dedi.

Bakan Eroğlu'na, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de eşlik etti.

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