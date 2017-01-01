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Beykoz'da sondaj kuyusuna düşen 2 yavru köpek kurtarıldı

02 Nisan 2017 Pazar, 15:01:39 DHA

Türkiye'nin yakından takip ettiği Kuyu köpeği kurtarma çalışmalarının bir benzeri, yine Beykoz'da bulunan bir sondaj kuyusuna düşen yavru köpekler için gerçekleşti. Fakat bu kez, Kuyu köpeğin aksine yavru köpeklerin bir sahibi vardı ve operasyonun ardından köpekler, sahipleriyle birlikte veterinere gönderildi

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    Beykoz'da kapatılmayan 40 metre derinliğinde ve yaklaşık 20 cm genişliğinde su çıkarmak için açılan sondaj kuyusuna düşen 2 yavru köpek İtfaiye ve belediye ekiplerinin sıradışı çalışması sonucu ölümün kıyısından alındı. 

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