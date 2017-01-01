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İnşaat kazısında Roma dönemine ait mezarlar çıktı

02 Nisan 2017 Pazar, 15:28:44 DHA

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    İzmit'te, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) yeni hizmet binasının temel kazısı sırasında Roma dönemine ait mezarlar çıktı. 

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