GÜNDEM
İnşaat kazısında Roma dönemine ait mezarlar çıktı
02 Nisan 2017 Pazar, 15:28:44 | Güncelleme: 03 Nisan 2017 Pazartesi, 02:24:41
DHA
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İzmit'te, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) yeni hizmet binasının temel kazısı sırasında Roma dönemine ait mezarlar çıktı.
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Müze Müdürlüğü görevlileri, inşaat çalışmaları durdurulan kazı alanında inceleme bulundu.
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İzmit Serdar Mahallesi İSU Genel Müdürlüğü binasının yıkım ve kazı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 3 lahit çıktı.
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Görevliler, Müze Müdürlüğü'nü arayarak tarihi eserler hakkında bilgilendirdi.
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Müze Müdürlüğü görevlileri inşaat sahasında çalışmaları durdurdu.
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Görevliler inceleme başlatılırken, ilk belirlemelere göre 3 lahit mezarın Roma dönemine ait olduğu belirtildi.
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