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Bakan Elvan
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Bakan Elvan: Yakında Avrupa'da da başkanlık konuşulacak

Referandum için geri sayım sürüyor. Peki anketler ne diyor? Seçmenin nabzı nasıl tutuluyor? Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı

02 Nisan 2017 Pazar, 16:37:42 Güncelleme: 16:41:26

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