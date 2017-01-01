MHP lideri Devlet Bahçeli: Türk milletine tehdit sökmez, tuzak işlemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Hele hele 18 maddeyi açıp da okuma zahmetine hiç girmemiş. Anlattığını bilmiyor, bildiğini anlatamıyor. Devamlı mayına basıyor, devamlı gaflara imza atıyor." dedi.

Bahçeli, partisinin Ordu mitinginde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin mevcut yönetim yapısının düzeltilmesi gerektiğini belirterek, "Fiili durumla gidemezdik. Çevremiz bu kadar kuşatılmışken, bekamız bu kadar ağır tehditlerle sarsılırken siyasi uzlaşma ve anlaşmayla bir araya gelmeliydik. Devleti yeniden toplum sözleşmesinin sınırlarına çekmemiz gerekiyordu. Çünkü yeni bir işgal teşebbüsüyle, yeni bir darbe kalkışmasıyla başka türlü mücadele edemezdik." ifadesini kullandı.

Beka kaygısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi’ne 11 Ekim 2016 tarihinde bir çağrıda bulunduğunu vurgulayan Bahçeli, "Fiili durumun çözülmesini, aksi halde sistem ve rejim krizlerinin yok oluşumuza hizmet edeceğini söyledim. Sonunda konuşup 18 maddelik bir anayasa değişikliği üzerinde anlaştık." diye konuştu.

Bahçeli, eleştirilere değinerek, şöyle devam etti:

"Buna karşı geldiler. Kulp taktılar. İftira attılar. Kara çaldılar. Özellikle bizim geçmişimize yüz çevirdiğimizi, AKP'ye baston olduğumuzu namertçe ileri sürdüler. Ne yapmak istediğimizi anlamakta zorlandılar. 2007'den itibaren iyice yüzeye çıkan, 15 Temmuz'dan sonra kaçınılmaz hale gelen hükümet etme sistemi değişikliğine akılları ermedi, zekaları yetmedi. Zira oturdukları ahır sekisi, çağırdıkları İstanbul türküsüydü. Milli beka gibi bir dertleri yoktu. Terörizm gibi bir meseleleri görünmüyordu. CHP, HDP, PKK, FETÖ itirazlarını yükseltti."

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den şikayetçi olmadığına işaret eden Bahçeli, 15 Temmuz'dan da hiç bahsetmediğini bildirdi.

Bahçeli, "Bilakis OHAL ilanlarını darbe görüyor. Çürük tahtada geziyor, suya yazı yazıyor, ipe un seriyor. Türkiye muhalifleriyle al gülüm ver gülüm içinde. Ata et, ite ot vermekle vakit geçirmekte. Yalanlarla oyalanıyor, Türkiye düşmanlarının eline su dökmekle avunuyor. Hele hele 18 maddeyi açıp da okuma zahmetine hiç girmemiş. Anlattığını bilmiyor, bildiğini anlatamıyor. Devamlı mayına basıyor, devamlı gaflara imza atıyor. Bir de MHP'den kopup giden siyasi düşkünlerden medet umuyor, onları kukla gibi oynatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülere ümit aşıladığını vurgulayan Bahçeli, "Anayasa değişikliklerinin sonucunda tek adamlık geliyor diyor ama adamlık nedir bilmediği için HDP ve sözde milliyetçilerle çamura saplanıp patinaja başlıyor. 16 Nisan'da tek adam değil, tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan geliyor; bundan haberi bile olmuyor, olamıyor." dedi.

Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun "rejim değişiyor" dediğini ama dilinin rejimine dikkat etmeyip yalan ve riyaya bulandığını belirterek, "Habbeyi kubbe yapmakla siyaset yaptığını sanıyor. CHP'liler diyor ki bu kadar yetki evliyayı bile azdırır. Biz diyoruz bayram haftası, onlar anlıyor mangal tahtası. Birisi Peygamberimizle uğraşır, birisi evliyalara takar. Bunlar zırvadır, yanlıştır, günahtır, ahlaken sorunlu, vicdanen hasarlıdır." ifadesini kullandı.

HDP'nin de aynı tavırda olduğuna dikkati çeken Bahçeli, şu görüşlere yer verdi:

"PKK aynı çizgidedir. Yedi düvel Kılıçdaroğlu ve hayırsızların yanındadır ama bizim yanımızda Ordulu kardeşlerim vardır. Biz Türk milletiyle beraberiz. Bunlar 16 Nisan'da Türkiye'nin kaç bucak olduğunu göreceklerdir. CHP'nin yeni yancısı, tam yamağı olan 15 Temmuz'da Başbakan olacağım diye avaz avaz bağıran kaçak ve korkaklar, fitnelerin altında kalacaklardır. Şer tiyatrolarının perdesi 16 Nisan'da kapanacaktır. İşbirlikçi aktörler işsiz kalacaktır. Pensilvanya yapımı dedikodular yayan, pis oyunlar yazan, MHP'yi içten karıştırmak amacıyla tezgahlar açan haşhaşi artıklarının, kripto maşaların tuzakları başında patlayacaktır."

"16 NİSAN'DA TÜRKİYE KAZANACAKTIR"



MHP Gelen Başkanı Bahçeli, 16 Nisan’da Türkiye'nin kazanacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Evet diyeceğiz, yargının tarafsızlığını sağlayacağız. Evet diyeceğiz, milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkaracağız. Evet diyeceğiz, milletvekilliği seçilme yaşını 25'den 18'e çekeceğiz. Ordulu kardeşlerim, bunlara 'tamam' diyor musunuz? Evet diyeceğiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerini beş yılda bir aynı günde yapacağız.

Evet diyeceğiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin daha güçlendirip, sadece milletvekillerinin kanun teklifi vermeleri sağlayacağız. Evet diyeceğiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim fonksiyonlarını koruyup etkinleştireceğiz. Evet diyeceğiz, Cumhurbaşkanı hükümet etme sistemini getireceğiz. Evet diyeceğiz, yasama, yürütme, yargı arasına kalın çizgiler çekip kuvvetler ayrımını olması gerektiği yere taşıyacağız. Evet diyeceğiz, Cumhurbaşkanına ilk defa cezai sorumluluk getireceğiz. Evet diyeceğiz, yürütmeyi hızlandırıp tek elde toplayacağız. Evet diyeceğiz, Hakimler ve Savcılar Kurulunun sayısını 22'den 13'e, Anayasa Mahkemesinin sayısını 17'den 15'e indireceğiz. Askeri mahkemeleri kaldırıyoruz, sıkıyönetime son veriyoruz."

"DEVLETİN BEKASI İÇİN EVET"



Alandaki vatandaşlara "Ordulu kardeşlerim bunları destekliyor musunuz?" sorusunu yönelten Bahçeli, "Devletin bekası için evet. Türkiye'nin varlığı için evet. Evetimiz şahsa değil, milli şahsiyetedir. Evetimiz kamplaşmaya değil, kardeşlik ve huzuradır. Bizim gönlümüzde evet veya hayır iradesine sahip her vatan evladı değerli, yeri dolmaz, bir ve eşittir. Yine de hayır diyen kardeşlerim iyi düşünsün. Kararlarını tekrar gözden geçirsin. Tekin olmayan, güven vermeyen, inandırıcı bulunmayan telkin ve dayatmalara yüzlerini çevirsin. Türkiye'nin içinde bulunduğu musibet ve muazzam riskleri değerlendirip geç olmadan evet iradesine dönüş yapsın. Diyoruz ki devlet, millet, cumhuriyet, 16 Nisan'a evet." dedi.

Bahçeli, evetin ülke için için söz, yemin olduğunu ve vazgeçilmeyeceğini vurgulayarak, "Evet Türkiye Cumhuriyeti’dir, 'evet' milli birliğin simgesidir. Kardeşlerim, son kez soruyorum sizlere, 16 Nisan'da devlet için cevabınız ne olacak? Millet için kararınız ne olacak? Cumhuriyet için tavrınız ne olacak?Türkiye için duruşunuz ne olacak? Allah hepinizden razı olsun." ifadesini kullandı.

Evette güzellik olduğunu, evette bereket ve birlik olacağını aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kaynağımız millet, kudretimiz devlet, irademiz 'evet'. Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez. Evet, yine evet, bir kez daha evet, sonuna kadar devlet, sonsuza kadar millet. Yusuf Has Hacib diyor ki, 'Kötü iyiye yaraşmaz; doğru eğriyle güreşmez.' Evet doğrudur, doğruluktur, doğuştur, Türkiye'nin doğruluş müjdesidir. Hepinizi kutluyor, hepinizi kucaklıyorum. Sözlerime son verirken muhterem heyetinizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyor, Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Yolunuz, bahtınız, alnınız açık olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Ne mutlu Türküm diyene."