Şanlıurfa'da iki aile arasında Hazine arazisinde bulunan mağaranın hayvan barınağı olarak kullanılması nedeniyle çıkan taşlı ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.



Olay, öğleden sonra Selçuklu Mahallesi'ndeki Mağaralar Bölgesi'nde meydana geldi. İki aile arasında hazine arazisinde bulunan ve hayvan barınağı olarak kullanılan mağaranın kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.



BİRBİRLERİNE TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR



Tartışma diğer aile bireylerinin de katılmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdı. İhbarla gelen polislerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralanan 4 kişi hastanelere götürülerek tedaviye alındı.



Polis yeni bir kavga yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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