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Vatandaşlara çağrıda bulunan Gürel, "Kuyrukta çok uzun süre beklememek için vatandaşlarımızın hafta içini tercih etmeleri gerekiyor. Hafta içi 8, hafta sonu ise 10 sandıkla hizmet veriyoruz. Ancak gördüğünüz gibi 10 sandık da yeterli olmuyor ve sandık kurulları çok hızlı şekilde çalışmasına rağmen bugün dışarıda uzun bir kuyruk oluştu." dedi.