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Halk adeta akın etti, uzun kuyruklar oluştu

02 Nisan 2017 Pazar, 20:04:23 AA

Kuyruklar zaman zaman 500 metreyi geçti

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    Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylaması için Almanya'da 13 noktada kurulan sandıklarda oy kullanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 17 saat önce
    helal olsun milletimize, demokrasi budur
  • Misafir 18 saat önce
    evet
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