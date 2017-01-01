03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Mersin Adıyaman PKK
GÜNDEM

Terör örgütü PKK'nın Mersin sözde sorumlusu yakalandı

Adıyaman'da polisin şüphelenip kimliğini kontrol ettiği kişinin, terör örgütü PKK'nın Mersin sözde sorumlusu olduğu öğrenildi. Yakalanan zanlı Mersin'e gönderildi

02 Nisan 2017 Pazar, 22:26:48 Güncelleme: 22:30:25 DHA

Terör örgütü PKK/KCK'nın Mersin sözde toplumsal alan sorumlusu olduğu iddiasıyla 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranan K.S.Y., Adıyaman'da yakalandı.

Ticaret ve Sanayi Odası çevresinde polis, durumundan şüphelendiği K.S.Y.'nin kimliğini kontrol etti. Yapılan incelemede K.S.Y.'nin, terör örgütü PKK/KCK'nın Mersin sözde alan sorumlusu olduğu iddiasıyla 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan Mersin Sulh Ceza Hakimliği'nce arandığı belirlendi.

Hakkında yakalama kararı bulunan K.S.Y., gözaltına alınıp, hastanede sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyetteki ifadesinin ardından K.S.Y., Mersin'e götürüldü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 18 saat önce
    topla topla al içeri al
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
PKK'ya hava harekatı
GÜNDEM

PKK'ya hava harekatı
SON DAKİKA Mersin'de polis aracına saldırı: 2 polis yaralı
GÜNDEM

Mersin'de polis aracına saldırı: 2 polis yaralı
Süleyman Soylu, FETÖ'den tutuklu ve gözaltındakilerin sayısını açıkladı
GÜNDEM

FETÖ'den tutuklu ve gözaltındakilerin sayısını ...
Washington Post'ta PYD propagandası!
GÜNDEM

Washington Post'ta PYD propagandası!
16 Nisan’dan sonra Suriye ve Irak politikası yenilenecek
GÜNDEM

Terör ordusu alarmı! Sınır ötesi operasyon gündemde!
Adıyaman'da Bakan İsmet Yılmaz'ın konvoyunda kaza
GÜNDEM

Bakan Yılmaz'ın konvoyunda kaza: 2 yaralı
Ak Parti, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yargıya taşıyor
GÜNDEM

AK PARTİ, KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINI YARGIYA TAŞIYOR
İpsala Sınır Kapısı'nda geçişler başladı
GÜNDEM

İPSALA SINIR KAPISI'NDA GEÇİŞLER BAŞLADI

Başbakan Binali Yıldırım: Türkmen soydaşlarımızın yanında olacağız
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM: SOYDAŞLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ
Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Adil Öksüz sorusu
GÜNDEM

BOZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ADİL ÖKSÜZ SORUSU
Şırnak'ta 15 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı ele geçirildi
GÜNDEM

ŞIRNAK'TA 15 ADET RPG-7 ANTİ-TANK MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ
Prof. Dr. Nükhet Hotar: Kafası karışık seçmenlerimiz var
GÜNDEM

AK PARTİLİ HOTAR: KAFASI KARIŞIK SEÇMENLERİMİZ VAR