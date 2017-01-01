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THY uçağında teknik arıza

İstanbul-Aşkabat seferini yapan THY'ye ait tarifeli uçak, teknik arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'na geri dönerek, sorunsuz iniş yaptı

02 Nisan 2017 Pazar, 22:44:32 Güncelleme: 22:46:09 AA

Türk Hava Yollarının ( THY) İstanbul-Aşkabat seferini yapan tarifeli uçağı kalkıştan sonra meydana gelen teknik arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'na döndü.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde 140 yolcusuyla Atatürk Havalimanı'ndan Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a hareket eden THY'ye ait tarifeli uçakta, teknik bir arıza yaşandı.

Kaptan pilot, arıza nedeniyle kuleyle irtibata geçerek, geri dönüş için izin istedi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından, bir süre Marmara Denizi üzerinde tur atan uçak, saat 22.15'te Atatürk Havalimanı'na sorunsuz indi.

Kontrollerin ardından uçağın sefere devam edip etmeme durumunun belirleneceği öğrenildi.

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