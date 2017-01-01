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Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonunda çatışma: 1 ölü, 1 polis yaralı

Diyarbakır'da düzenlene kaçakçılık operasyonunda çıkan çatışmada saldırganlardan biri hayatını kaybederken 1 polis ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan diğer saldırgan ise kısa sürede yakalandı

02 Nisan 2017 Pazar, 22:53:51 Güncelleme: 03 Nisan 2017 Pazartesi, 00:54:51 HABERTURK.COM

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda polise ateş açıldı. Çıkan çatışmada saldırganlardan biri öldürülürken, bir polis memuru ise ağır yaralandı.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre; Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ne saat 21.00 sıralarında operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında, durdurulmak istenen iki şüpheli polise silahla karşılık verdi. Bunun üzerine çıkan çatışmada saldırganlardan biri öldürülürken, diğer saldırgan ise kaçtı. Operasyona katılan bir polis memuru ise vurularak ağır yaralandı.

Yaralı polis, yakındaki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan kısa süre sonra kaçan saldırgan da aynı mahallede yakalandı.

Yapılan incelemede, öldürülen şüphelinin uyuşturucudan poliste kaydı olduğu öğrenildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 17 saat önce
    Bir insan ülkesinin polisine nasıl kurşun sıkabilir. Allah kahretsin
  • Misafir 17 saat önce
    Allah polisimizi korusun.
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