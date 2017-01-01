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AK Partili vekilden Diyarbakır mitingi açıklaması

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, "Diyarbakırlıların Cumhurbaşkanı ile, Cumhurbaşkanının da Diyarbakırlılarla kucaklaşmasını hazmedemeyenler yalan ve iftiraya sarılıyor" dedi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 01:31:41 Güncelleme: 01:34:08 AA

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da katıldığı toplu açılış törenine vatandaşların ilgi göstermediği" yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Bal, bazı gazete ve sosyal medyada toplu açılışlarda bulunmak için Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına ilginin az olduğu ve Erdoğan'ın programı son anda iptal etmekten vazgeçtiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Erdoğan'ın Diyarbakır'ı çok önemsediğini ve aynı gün bazı programlarını iptal ederek Diyarbakır'daki toplu açılış törenine katıldığını dile getiren Bal, "Diyarbakırlıların Cumhurbaşkanı ile, Cumhurbaşkanının da Diyarbakırlılarla kucaklaşmasını hazmedemeyenler yalan ve iftiraya sarılıyorlar." dedi.

Bal, kentte on binlerce vatandaşın Erdoğan'a meydan, cadde ve balkonlarda sevgi gösterisinde bulunduğunu, Erdoğan'ın da bu ilgiden oldukça memnun kaldığını belirterek "Diyarbakırlıların bu ilgisini hazmedemeyenler tedirginliklerinden dolayı karalamaya başvuruyorlar." diye konuştu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar da halkın Erdoğan'ı bağrına bastığını ifade ederek Erdoğan'ın da halkın yüreğine dokunan bir konuşma yaparak Diyarbakırlıları bağrına bastığını söyledi.

Vatandaşların bu iddialara en güzel cevabı 16 Nisan'da "evet" oyu vererek göstereceğini dile getiren Akar, şunları kaydetti:

"Karşılıklı bu muhabbetten korkanlar yalana sarılmıştır. Cumhurbaşkanımız kendisine gösterilen ilgiden memnun ayrılmış ve bu memnuniyetini de Diyarbakır'dan ayrılırken bizlere ifade etmiş ve Diyarbakırlılara teşekkür etmiştir."

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