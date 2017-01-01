03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Sarıyer
GÜNDEM

İstanbul Sarıyer'de yangın! 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki bir gecekonduda çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 06:09:41 Güncelleme: 06:17:24 İHA

Sarıyer'de gecekonduda meydana gelen yangında 1 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Sarıyer, Ayazağa Mahallesi'nde  meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti.

Gece saat 03.15 sıralarında sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde bütün gecekonduyu sararken Nurettin Çil ve Alime Çil isimli vatandaşlar içeride mahsur kaldı.

İçeride mahsur kalanların olduğunu öğrenen mahalle sakinleri Çil çiftini kurtarmak için alevlerin içine girdi. Alime Çil vatandaşlar tarafından gecekondu içerisinden kurtarıldı. Ancak vatandaşların Nurettin Çil'i kurtarmak için göstermiş oldukları çaba sonuçsuz kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sonrasında alevlerin kontrol altına alınmasının ardından Nurettin Çil için içeri giren ekipler acı tabloyla karşı karşıya kaldı.

İtfaiye ekipleri, Nurettin Çil'in gecekondu içerisinde yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Vatandaşlar tarafından kurtarılan Alime Çil ise sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak muayene edildi. Yangından şans eseri yara almadan kurtulan Çil'in yaşadığı korku ve panik nedeniyle ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Nurettin Çil isimli vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için itfaiye ve polis ekipleri çalışma başlattı. Eşini kaybeden Alime Çil'in ifadesine başvuran ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Bir kişinin hayatını kaybettiği yangın, vatandaşlara ait cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Alevlerin gecekonduyu sarması ve çevrede yaşanan panik vatandaş kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çevrede yaşanan koşturmaca kameralara yansıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bekçi alımı sınav sonuçları açıklandı!
GÜNDEM

Bekçi alımı sınav sonuçları açıklandı!
Minibüs ve taksi dolmuşlara kamera ile panik butonu geliyor
GÜNDEM

Dikkat! İstanbul'daki minibüs ve dolmuşlarda ...
İstanbul Bahçelievler'de 2 otomobil alev alev yandı
GÜNDEM

İstanbul'da 2 otomobil alev alev yandı
THY uçağında teknik arıza
GÜNDEM

THY uçağında teknik arıza
İran'lı hırsız İstanbul'da yakalandı
GÜNDEM

Kadınlara, Türk parasını tanımak istediğini söyleyip.. ...
İstanbul'da denizden erkek cesedi çıktı
GÜNDEM

Bu sabah Haliç'te yaşandı!
Şırnak'ta 15 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı ele geçirildi
GÜNDEM

ŞIRNAK'TA 15 ADET RPG-7 ANTİ-TANK MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ
Bursa'da terör operasyonu: 29 gözaltı
GÜNDEM

DEV OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: 29 GÖZALTI!
Ak Parti, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yargıya taşıyor
GÜNDEM

AK PARTİ, KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINI YARGIYA TAŞIYOR
Başbakan Binali Yıldırım: Türkmen soydaşlarımızın yanında olacağız
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM: SOYDAŞLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ
Prof. Dr. Nükhet Hotar: Kafası karışık seçmenlerimiz var
GÜNDEM

AK PARTİLİ HOTAR: KAFASI KARIŞIK SEÇMENLERİMİZ VAR
Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Adil Öksüz sorusu
GÜNDEM

BOZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ADİL ÖKSÜZ SORUSU