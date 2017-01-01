İstanbul Sarıyer'de yangın! 1 ölü, 1 yaralı

Sarıyer'de gecekonduda meydana gelen yangında 1 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Sarıyer, Ayazağa Mahallesi'nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti.

Gece saat 03.15 sıralarında sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde bütün gecekonduyu sararken Nurettin Çil ve Alime Çil isimli vatandaşlar içeride mahsur kaldı.

İçeride mahsur kalanların olduğunu öğrenen mahalle sakinleri Çil çiftini kurtarmak için alevlerin içine girdi. Alime Çil vatandaşlar tarafından gecekondu içerisinden kurtarıldı. Ancak vatandaşların Nurettin Çil'i kurtarmak için göstermiş oldukları çaba sonuçsuz kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sonrasında alevlerin kontrol altına alınmasının ardından Nurettin Çil için içeri giren ekipler acı tabloyla karşı karşıya kaldı.

İtfaiye ekipleri, Nurettin Çil'in gecekondu içerisinde yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Vatandaşlar tarafından kurtarılan Alime Çil ise sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak muayene edildi. Yangından şans eseri yara almadan kurtulan Çil'in yaşadığı korku ve panik nedeniyle ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Nurettin Çil isimli vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için itfaiye ve polis ekipleri çalışma başlattı. Eşini kaybeden Alime Çil'in ifadesine başvuran ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Bir kişinin hayatını kaybettiği yangın, vatandaşlara ait cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Alevlerin gecekonduyu sarması ve çevrede yaşanan panik vatandaş kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çevrede yaşanan koşturmaca kameralara yansıyor.