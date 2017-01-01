İstanbul Bahçelievler'de 2 otomobil alev alev yandı

İstanbul Bahçelievler'de park halindeki 2 otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Çobançeşme Mahallesi Canım Sokak'ta park halindeki 39 TE 934 ile 34 LY 7637 plakalı otomobillerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaparken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Yanan araçlardan birinin sahibi Hüseyin Gencay, yaptığı açıklamada, gece ses duyması üzerine dışarıya baktığını ve aracının yandığını gördüğünü söyledi.

Yangını komşuların gördüğünü anlatan Gencay, "2 kişi burada doğalgaz borusunun üstüne lastik atmış, üstüne de bir şişe atıp aşağı kaçmışlar." dedi.

Kundaklama ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.