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Erzurum'da Nisan karı

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

03 Nisan 2017 Pazartesi, 07:43:26 Güncelleme: 07:46:42 İHA

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, bahar geldi derken Erzurum yeniden kar yağışının etkisi altına girdi.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı vatandaşları şaşırttı. Kentte gündüz soğuyan hava gece saatlerinde yerine kar yağışına bıraktı. Tipiyle birlikte lapa lapa yağan kar ile birlikte adeta Erzurum'a kış geri geldi dedirtti. Yaza hazırlık yapılan kentte yeniden kar yağmasıyla birlikte hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Vatandaşlar ise yeniden doğalgaz ve kaloriferlerini yaktı.

Kar yağışının şaşkınlığını yaşayan vatandaşlar, "Bahar ayında Erzurum'a kış geri döndü. Bugün 3 Nisan Erzurum'a lapa lapa kar yağıyor." dedi.

Öte yandan kar yağışı sürücüleri de etkiledi. Görüş mesafesinin 15 metreye düştüğü kente sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kentte soğuk hava ve kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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